محافظ السويس: بدء تنفيذ خطط وزير الأوقاف لتعليم الأطفال سماحة الدين

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس سرعة تنفيذ خطط وزير الأوقاف لتعليم الاطفال سماحة الدين وأستغلال الأجازات الاسبوعية لنشر التوعية وترسيخ القواعد الاسلامية المعتدلة.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الـ49.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مسجد الرحمة بمدينة السلام 2 بحى عتاقة أداء صلاة الجمعة به.

شارك فى الاحتفال اللواء عبد الرحمن هريدي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس والدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ، و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد

والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والوزير المفوض خالد بن عالي الشمراني القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس والدكتورعلي حسين عطا نائب رئس الجامعة والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس واللواء عارف البركاوي رئيس حي عتاقة وعدد من القيادات الامنيةوالتنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وأهالي السويس وقيادات وزارة الاوقاف.



تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى مسجد «الرحمة» بمحافظة السويس، عن «مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية».



وأكد وزير الأوقاف أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والوطنية ليست مجرد كلام أو ادعاء، فالوطنية عمل وفداء، فتحية واجبة لأبناء هذه المدينة والمحافظة الباسلة إذ نحتفل بعيدها القومي بيوم من أيام التضحية والفداء، حيث شكل أبناء السويس إلى جانب إخوانهم من أبناء الجيش المصري والشرطة ملحمة عظيمة هي ملحمة الفداء والوطنية تدعو للفخر والعزة، وهذه ضريبة الوطن علينا أن ندفعها جميعًا، فتحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا الوطنية، ولأبناء السويس، ولكل وطني محب لدينه ووطنه.



وقال: حرص ديننا الحنيف ونبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) على بناء الشخصية السوية القوية القويمة المستقيمة الرشيدة على خمس ركائز صحيحة هي: الإيمان، والأخلاق، والإنسانية، والعمل، والولاء للوطن، فأما الإيمان فهو باب الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة وهذا ما علمه النبي (صلى الله عليه وسلم) لأمته أطفالًا وشبابًا وشيوخًا .



وأكد أن الإيمان الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان في أعلى درجات الصدق مع النفس، حتى إن بعض العلماء عرَّف الإيمان بأنه: الصدق؛ فقال: الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، ذلك لأن المؤمن يدرك أنَّ ما أصابه لم يكُنْ لِيُخطِئَه، وما أخطأَه لم يكُنْ لِيُصيبَه، مشيرًا إلى أنه لا إيمان بلا أخلاق، ولا إيمان بلا قيم، والإتقان سمة من سمات المؤمن في كل حركات حياته وسكناته.

وأوضح وزير الأوقاف أن الإيمان بالله (عز وجل) هو مفتاح كل خير على مستوى الأفراد والأمم والدول.

وأشار إلى أن ديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، ويقول (صلى الله عليه وسلم): «من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».



واردف وزير الاوقاف ان محافظة السويس قدمت نموذجا طيبا للبطولة والتضحية والفداء في سبيل الله والانتصار علي العدو في 24 اكتوبر 1973.