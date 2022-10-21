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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

358 لاعبا يشاركون في بطولة مصر الدولية لـ تنس الطاولة بالقاهرة

صدى البلد

تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بأحد فنادق مصر الجديدة، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للبطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 30 من نفس الشهر الجاري. 

 

ويشارك فى البطولة، 22 دولة بإجمالي 358 لاعبًا ولاعبة، وتقام فعاليات البطولة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، ويمثل مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 سنة و 13 و 15 و 17 و 19 سنة، بمشاركة أبرز المصنفين الأوائل عالميًا. 

 

وتشمل قائمة الدول المشاركة: "ألمانيا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، الهند، السعودية، الإمارات، الأردن، الكويت، البحرين، لبنان، قطر، سوريا، كازاخستان، باكستان، بورتوريكو، نيجيريا، الكاميرون، كينيا، ليبيا، تونس، مصر" . 

 

وكشف معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري تنس الطاولة، آخر الاستعدادات الفنية والتنظيم مع الاتحادين الدولي والإفريقي لاستضافة بطولة الدولية، إذ قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية. 

 

وأشار معتز إلى أن الاتحاد المصري تنس الطاولة يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي والإفريقي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة. 

 

وأكد رئيس الاتحاد المصري لـ تنس الطاولة، أنه سيتم عمل زيارات للمنشآت السياحية في مصر، مثلا الأهرامات والمتاحف، وذلك عقب وصول جميع الوفود إلى أرض مصر.

تنس الطاولة اللجنة العليا المنظمة مصر قائمة الدول المشاركة الاتحاد المصري تنس الطاولة

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