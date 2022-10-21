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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الفرنسية: بوتين يبتز العالم بالطاقة

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

اتهمت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال مصادر الطاقة الروسية لابتزاز العالم.

وقالت كولونا، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، "بوتين يبتز العالم بالطاقة ويحاول تدمير عزيمة الشعب الأوكراني لكنه يحصل على نتيجة عكسية".

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وأضافت كولونا "روسيا تهدد أمن أوروبا الجماعي بحربها في أوكرانيا، ونقف إلى جانب أوكرانيا كي نمكنها من المقاومة والدفاع عن نفسها".  

وأوضحت كولونا أن "رد الاتحاد الأوروبي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان تاريخيًا عبر فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية "قررنا الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة الروسية، وسنكثف مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا بتقديم معدات جديدة".

بوتين الطاقة أوكرانيا روسيا عقوبات

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