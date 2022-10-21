باريس سان جيرمان يهزم أجاكسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان، على نظيره أجاكسيو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق كل من مبابي هدفين في الدقائق 24، 82، وميسي في الدقيقة 78.

ولعب فريق باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمى، موكيلي، ماركينيوس وبيرنات.

خط الوسط: سانشيز، فيراتى وفابيان رويز.

خط الهجوم: سولير، ميسي ومبابي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق أجاكسيو المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.