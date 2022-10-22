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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن مدينة نصر لمدة 6 ساعات .. اليوم

قطع المياه بالقاهرة
قطع المياه بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب فى القاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة اليوم السبت لمدة 6 ساعات .

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القابضة للمياه: مبادرة رحلة إلى قمة المناخ بضيافة محطة التحلية في مطروح

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الصمودي يتقدم بطلب إحاطة بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب

قالت شركة مياه الشرب فى القاهرة ،إن قطع المياه  يشمل مناطق (الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الادارية – ارض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الامداد والتموين – رابعة الاستثمارى – اسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا ) ويستمر من 4 عصر يوم السبت حتى 10 مساء نفس اليوم.

أرجعت شركة مياه الشرب فى القاهرة سبب قطع المياه، لأعمال تغير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون.

 

125 خط الساخن للمياه

 

وناشدت شركة مياه الشرب فى القاهرة  المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياة 125 الخط الساخن لشركة المياه قطع مياه الشرب أصحاب المخابز المياة

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