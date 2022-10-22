هل أنت سبب إدمان شيرين المخدرات؟.. رد مفاجئ من الفنان حسام حبيب

رد الفنان حسام حبيب، على سؤال :" هل انت سبب تعاطي شيرين عبد الوهاب المواد المخدرة" ورد منفعلا “ خلافى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان بسبب هذا الموضوع”.

وأضاف حسام حبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، أنه لا يريد الحديث عن أشياء آخري بشأن هذا الموضوع، وأنه تعرض لـ الضرب، ليلة أخذ شيرين عبد الوهاب، من شقتها، ووضعها فى المستشفى.

وأوضح حسام حبيب:" أنا أهلي كلهم دكاترة وعندهم مستشفيات كبيرة ازاي هيسمحوا أني أكون بتاع مخدرات:.

حقيقة اختفاء حسام حبيب بعد احتجاز شيرين بالمصحة

حقيقة اختفاء حسام حبيب بعد احتجاز شيرين عبد الوهاب بمصحة نفسية.. رد حسين حبيب «والد الفنان حسام حبيب» على التصريح المنسوب له عبر السوشيال ميديا، بأن ابنه قد اختفى مؤخرًا بعد أزمة احتجاز شيرين داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان.

وقال والد حسام حبيب، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن هاتف ابنه مغلق فقط، لكنه لم يصرح بأنه مختفٍ، ولم يستنجد بأنه مختفٍ.

يأتي ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على السوشيال ميديا، المهتمة بأخبار المشاهير، تصريحا غير دقيق لوالد حسام حبيب، مضمونه «والد حسام حبيب: ابني مختفي وتليفونه مغلق.. حد يطمني عليه».