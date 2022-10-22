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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سحل ومطواة وشتائم وضرب.. حسام حبيب يروي تفاصيل اقتياد شيرين للمستشفى

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

روى المطرب والملحن حسام حبيب، تفاصيل ليلة اقتياد طليقته شيرين عبد الوهاب للمستشفى مؤخرا.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "هناك من سيرث في شيرين وهددها بالحجر عليها، الأمر الذي جعلنا نأخذ الاحتياطات المطلوبة من أجل تأمين أموال شيرين لصالح بناتها".

وأوضح حسام حبيب: "اقسم بالله العظيم أنا شفت شيرين نازلة حافية من بيتها لابسة البيجاما متعرضة للسحل والضرب مفتوح عليها مطواة أمام طبيب ومنقولة في عربية رغما عنها".

وأضاف: "شقيق شيرين قاطع علاقته بيها منذ عامين.. ما السبب وراء ظهوره الآن؟ وكان جاي يعتدي علينا ومعاه صحابه مش بس أطباء؟".

وأكمل حسام حبيب: "اتضربت من اللي اعتدوا على شيرين. وضلوعي اتكسرت. والبنت المساعدة لها برده، اتعرضت للضرب والإهانة. اللي حصل ميدلش إن دول دكاترة أو أطباء".

حقيقة اختفاء حسام حبيب بعد احتجاز شيرين عبد الوهاب بمصحة نفسية

رد حسين حبيب «والد الفنان حسام حبيب» على التصريح المنسوب له عبر السوشيال ميديا، بأن ابنه قد اختفى مؤخرًا بعد أزمة احتجاز شيرين داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان.

 

وقال والد حسام حبيب، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن هاتف ابنه مغلق فقط، لكنه لم يصرح بأنه مختفٍ، ولم يستنجد بأنه مختفٍ. 

 

يأتي ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على السوشيال ميديا، المهتمة بأخبار المشاهير، تصريحا غير دقيق لوالد حسام حبيب، مضمونه «والد حسام حبيب: ابني مختفي وتليفونه مغلق.. حد يطمني عليه».

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