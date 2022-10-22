كنت عبيطة.. نوال الزغبي: رفضت التمثيل مع أحمد زكى وعمرو دياب

كشفت الفنانة نوال الزغبي عن تجربتها في لجنة التحكيم في احدى البرامج وتفاصيل رفضها التمثيل مع أحمد زكى وعمرو دياب .

وقالت "الزغبى" خلال استضافتها ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc ، إنها شاركت فى الحلقة "ضيفة" فى إحدى الحلقات معقبة " الموضوع كان صعب وكان فى أصوات كتيرة حلوة " ، لافتة إلى ان قصة دويتو غنائها مع الفنان وائل كافورى تعود لعدم نجاح هذه الأغنية عندما قدمها " كافورى " وعقبت " كانت أغنية موجود واتركب عليها أغنية تانية بلحن تانى "

وأشارت إلى أن الفنان الراحل احمد زكى طلب منها تقديم أفلام معه فى بداية مشوارها الغنائى وعقبت " فى وقتها مكنتش حابة أمثل وكنت صغيرة وعبيطة ورفضت طلبه " ثم اتعرض عليها فيلم آخر مع الفنان عمرو دياب ولكنها رفضت أيضا لعدم حبها للتمثيل .