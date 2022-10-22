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رئيس التحرير
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توك شو

الحاصلات الزراعية:2.7 مليار دولار حصيلة الصادرات..ونعانى من أزمة النقل البحري للدول الإفريقية

صدى البلد

أكد  عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014 في الاهتمام بالتصنيع والزراعة والصناعة والحديث عن التصدير الزراعي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"، :" حصيلة صادرات الحاصلات الزراعية وصلت إلى 2.7 مليار دولار، فيما وصلت حصيلة صادرات المنتجات الغذائية في العام الماضي إلى 4 مليار دولار.

وأضاف:" "لدينا أزمة في عمليات نقل البضائع وخاصة النقل البحري إلى الدول الإفريقية".

قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير الزراعي احتل مساحة واسعة من نقاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مضيفا أن اللقاء مع الرئيس يمثل رسالة إيجابية، حيث تم التطرق إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

 

وأوضح الدمرداش، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أن الرئيس تحدث عن مقومات البنية التحتية التي باتت قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تطرق إلى تأثير أزمة جائحة كورونا وتبعات الأزمة المالية العالمية الحالية.

 

وشدد على أن القطاع الخاص ناقش مع الرئيس ومحافظ البنك المركزي تحسين مناخ الاستثمار، وحل مشكلة الاعتمادات المستندية ، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي وعد بحلول أكثر مرون

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