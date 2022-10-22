تخطط العلامة التجارية الألمانية مرسيدس لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، وشهدت الأيام الماضية الكشف عن EQE SUV الجديدة، والتي تعتبر بداية عصر جديد لمرسيدس، حيث سيتبعها إصدارين كهربائيين أقوى من مرسيدس AMG، وستكون أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء بالكامل تتمتع بمعالجة قسم الأداء العالي AMG .

مرسيدس EQE

سيعتمد إصدار مرسيدس AMG EQE 43 على محرك بقوة 476 حصانا، وعزم دوران يبلغ 858 نيوتن متر (632 رطل-قدم)، وعزم دوران 858 نيوتن/متر، مما يوفر قوة تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 4.3 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 210 كم / ساعة (131 ميلاً في الساعة).

مرسيدس EQE

وسيرفع إصدار مرسيدسAMG EQE 53 4Matic من مستوى الرهان بالفعل بمحركات AMG الخاصة التي تتميز بقدرات أعلى، بالإضافة لعناصر التبريد الخاصة بـ AMG والمبادل الحراري لزيت ناقل الحركة اللازم لتلبية الاحتياجات لزيادة الإنتاج، والنتيجة هي 626 حصان ترسل إلى العجلات الأربع، و 950 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تبلغ 220 كم / ساعة (128 ميلاً في الساعة).

مرسيدس EQE

ويمكن الحصول على قوة أكبر في إصدار EQE 53 بفضل حزمة AMG Dynamic Plus ، حيث تقوم بفتح ميزات "Race Start" و "Boost"، اعتمادًا على درجة حرارة البطارية وحالة الشحن ، ستعمل أوضاع Race Start و Boost على تضخيم الطاقة إلى 505 كيلو واط (687 حصان) و 1000 نيوتن متر (737 رطل قدم) من عزم الدوران، مما يؤدي الى تقليل الوقت من صفر إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) إلى 3.5 ثانية ويزيد السرعة القصوى إلى 240 كم / ساعة (150 ميلاً في الساعة).

مرسيدس EQE

تستبدل نسخة AMG من EQE SUV اللوحة الأمامية اللامعة بشبكة مصنوعة من شرائح الكروم العمودية، تفقد طرازات AMG نجمة مرسيدس التي تظهر عادةً على غطاء المحرك وتعتمد بدلاً من ذلك شعار AMG الجدي، كما تأتي بمزيد من جلود الكروم، وحواف مطلية بلون الجسم، بينما يتم معالجة الأطراف السفلية باللون الأسود اللامع.

في الداخل، يُعد الجلد الصناعي الممزوج بألياف دقيقة أمرًا قياسيًا، لكن جلد Nappa اختياري، هناك عجلة قيادة AMG Performance ذات المظهر الجذاب إلى حد ما مع قاع مسطح، والعديد والعديد من الأزرار والمفاتيح والشاشات، ويعتبر استخدام الكربون اختياريا.

مرسيدس EQE

تستخدم إصدارات AMG من EQE نفس البطارية التي تبلغ 90.6 كيلو وات في الساعة الموجودة في EQE SUV و EQE Sedan، ويتراوح المدى التقديري للسيارة EQE 43 SUV بين 431 : 488 كم (269 : 305 ميل)، بانخفاض حوالي 6 بالمائة عن تقديرات EQE 500.