لتحقيق الريادة في السيارات الكهربائية.. مرسيدس تكشف عن EQE SUV | صور

تستعد عملاقة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس لكشف النقاب رسمياً عن سيارتها الجديدة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات EQE يوم 16 أكتوبر القادم.

سيرافق صانع السيارات قسم Mercedes-AMG وستعرض الشركتان أسطول EQ الجديد بالكامل في حدائق Musee Rodin بباريس خلال أيام 16 و 17 أكتوبر ، إلى جانب السيارات التجريبية التي تستعرض مستقبلها الكهربائي.

مرسيدس EQS SUV

كشفت مرسيدس لمحات عن تصميم السيارة الكهربائية صفرية الانبعاثات، وتأتي من الأمام بتصميم بسيط نسبياً يتبع نفس لغة التصميم مثل باقي سيارات أسطول EQ عالية الركوب.

سيتم وضع EQE SUV في ترتيب أفضل سيارات مرسيدس الكهربائية أسفل EQS SUV الرائد وستكون بشكل أساسي نسخة من سيارة السيدان EQE، وستشتركان في نفس الأجهزة.

مما يعني أن الوافد الجديد سيكون متاحًا على الأرجح كسيارة EQE 53 SUV بقوة 677 حصانًا (506 كيلووات) من مجموعة نقل الحركة الكهربائية ثنائية المحرك، ويمكن أن تأتي سيارة EQE 43 SUVبقوة 469 حصانًا (350 كيلو واط)، بما يتناسب مع إنتاج سيارة EQE 43 سيدان.

تقول مرسيدس إنها ستستخدم وجودها في مدينة باريس لدعم طموحها في "الريادة في السيارات الكهربائية"، وعرض مجموعة سياراتها الكهربائية بالكامل، مع الظهور الأول لسيارة EQE SUVوإضافة مركبات أخرى عديمة الانبعاثات، سيكون لدى مرسيدس طراز كهربائي في كل قطاع سيارات تبيع فيه قبل نهاية عام 2022.