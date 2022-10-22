أنتي تخينة.. حسام حبيب: سكوتي أضر شيرين

تحدث الفنان حسام حبيب، لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال :" بحب شيرين، و كنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق، وتأثر على الهواء، قائلا بحبها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن شيرين فى حالة نفسية صعبة، و موجودة بالمستشفي، بدون موبايل، و ممنوع عنها الزيارة، و لا تعلم شئ عن أولادها.

ونفى ما تردد أنه كان يقول لشيرين “إنتي تخينة”، قائلا: “عمري ما قولتلها كده.. أنا سكت وده ضرها”، مضيفا: “أنا مكنتش في حياة شيرين إزاي توصل للمرحلة التالتة من الإدمان بسببي، وإشمعنا دخلت المستشفى بعد بيان الصلح”، محملا أسرتها مسئولية وصولها لهذه المرحلة.

وتأثر حسام حبيب على الهواء وكاد أن يبكي، قائلا :" شيرين مضروبة علقة محترمة، وأنا انضربت شكلها، وهذا المشهد لن ينسي من ذاكرتي".