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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الخلل عند داعش خطير.. الإفتاء: يعتقدون أنهم دون الملياري مسلم يمثلون الدين

الإفتاء: الخلل عند
الإفتاء: الخلل عند داعش خطير

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الخلل عند داعش في فهم الواقع خطير جدًّا؛ لأنهم لما كفَّروا المسلمين، واستباحوا دماءهم، اعتقدوا أنهم هم - دون بقية أمة الإسلام ذات المليارَي مسلم في مختلف بقاع المعمورة مشرقًا ومغربًا - يمثلون الدين.

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الخلل عند داعش 

وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنهم قاموا باستلاب مهام الأئمة، كالبيعة، والجهاد، والنفير العام، واعتبار أخطائهم هذه معركة مصيرية للأمة، بينما الجهاد حكم شرعي، وليس حماسة أو اندفاعًا، فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون حرامًا، بحسب تقدير شئونه وأحواله ومقاصده ومآلاته.

 وأضافت أنه قد شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام وشرع أيضًا ما يرفعها، فربما كان الجهاد في صورته صحيحًا لكنه باطل في الحقيقة، لجريانه على غير محله، ولخروجه عن ضوابط الشرع فيه، وإذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فيه تحول إلى عدوان وقتل وسفك دماء، وسعي في الأرض بالتدمير، وإذا كان صلى الله عليه وسلم تكلَّم عن آداب الوضوء ثم قال: «فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم».

وتابعت : فجعل تجاوز المقدار المحدد شرعًا في استعمال الماء في وضوء الشخص ظلمًا وإساءة، رغم أنه أمر شخصيٌّ في استعمال المياه، فكيف بمن يطيح بالرقاب، ويريق الدماء، ويروِّع الآمنين، ويفعل كل ذلك بمنتهى الفوضوية، وليس له في منطلقه أي تأصيل شرعي يصحح انتساب فعله إلى الشرع، فالأمر في حقيقته أهواء تتلاعب بأصحابها، وتشبع ما في نفوسهم المريضة من زعامة وتسلط على رقاب الناس.

ينسبون جرائمهم للشرع

وأشارت إلى أنهم بعد ذلك ينسبون كل تلك الجرائم المنفلتة للشرع الشريف، فيصدون الناس عن دين الله، فالجهاد حكم شرعيٌّ، قد يكون واجبًا، وقد يكون محرمًا ممنوعًا إذا فقد شروطه، وأغرق أصحابه في سفك الدماء، منوهة بأنهم حولوا الجهاد من باب صدٍّ للعدوان، وحرص على تأمين المجتمعات، ووقف الانتهاك، إلى شهوة نفسية للقتل والتسلط، وقد قال الإمام القرافي: «كما شرع الله الأحكام فإنه شرع روافعها».

وجاء ذلك خلال منشوراتها بصفحتها التي أطلقتها لتفند أكاذيب المتطرفين وتفضح فكرهم تحت اسم "الإرهاب تحت المجهر"، وبعنوان  (هاشتاج حصن نفسك ، هاشتاج معركة وعي )، فإن هذه الصفحة تعينك على تحصين نفسك وأهلك من الوقوع في براثن هؤلاء المتطرفين، وتتناول كيف نواجه التنظيمات الإرهابية ونقضي عليها وكيف نحصن أبنائنا من الوقوع في براثن التطرف.

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