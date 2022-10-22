تعرضت للتحرش من طبيب ومخرج شهير شتمها .. أبرز تصريحات ثراء جبيل

حلت الفنانة ثراء جبيل ضيفة على برنامج نص الكلام ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار .

وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحاتها :

تعرضت للتحرش :

كشفت ثراء جبيل، عن واقعة تعرضها للتحرش من قبل طبيب، وقالت ثراء: هذه الواقعة كانت عام 2014، حيث كنت اعمل ببروفات على مسرحية بقاعة سيد درويش، وشعرت بالإنهاك الشديد وارتفاع في درجة الحرارة مما دفعني إلى الذهاب للمستشفى.

وأضافت: “دخلت إلى غرفة الكشف وقام الطبيب بالتحرش بي، خرج الكشف عن حدود الطبيعية والأخلاقية، حكيت إلى زميلتي التي كانت معي ما حدث وقامت بمواجهته هي وزملائي ممن كانوا ينتظرونني بالخارج، وذهبنا به إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ ضده وتم عرضه على النيابة”.

كما أضافت: “شعرت بالانتهاك والظلم والصدمة أن طبيبا يقوم بمثل هذا الفعل وهناك ميثاق شرف، ولكني لم أتنازل عن حقي وقتها”.

مخرج مسلسل بحـر يسبها :

كشف ثراء جبيل عن تعرض للسب من المخرج أحمد صالح، وقالت ثراء جبيل : اشتغلت معاه في مسلسل بحـر.. هو كان عنده اخت شغاله مساعد مخرج "سكريبت ملابس" غلطت فالمساعدة بتاعتي غلط جامد عشان حاجه احنا مكنش لينا ذنب فيها خالص عشان راكور لحاجه هي مش بعتاه اصلا ، وهزقتها جامد وانا سامعاها وهيه بتتكلم علينا وانا فالكرفان وصوتها عالي جدا فوسط الشارع".

وتابعت قائلة: “المهم حليت الموقف وجبتلها حاجه شبهها بالظبط وطلعت صورت المشهد بمنتهي الاحترافية وخلصته ، ونزلت بعد كده عشان اخد حقي وحق البنت اللي اتهزقت بشكل مش لطيف خالص وسط الناس .. فعليت صوتي وزعقت زي مهيه عملت بالظبط وبدون اي تجاوز وقولتلها انتي الغلطانه ومينفعش تزعقي كده احنا ولا مره قصرنا فشغلنا ومتقوليش حاجه تطلع علينا سمعه اننا ناس مهمله لان ده إهمال منك انتي”.

وأضافت: “وانا لما بتعصب ببقي صعبه شويه فهيه ( عيطت ) وطبعاً راحت عيطت لأخوها الاستاذ المخرج ، بعد شويه لقيته بيكلمني فالتلفون ( ألو .. ثراء .. ايوه .. انا احمد صالح ) وفضل حوالي ٢٠ ثانيه بيسبنـي ويشتمني بافظع الألفاظ واقذر الشتايم”.

كما أكملت: “كان في وجود المنتج الفني وممثله زميله والمساعدين وانا كنت فاتحه الاسبيكر لاني متعوده طول الوقت مش بحط التليفون علو ودني ومعرفش أن ده هيحصل .. طبعاً كلهم مكنوش مصدقين وانا كل اللي عملته قفلت السكه ومردتش”.

الجراءة :

أكدت ثراء جبيل ان مفهومها عن الجراءة هو الشجاعة ، وليست الاندفاعية .

وتابعت ثراء جبيل : انها ضد فكرة التعري ، ولكنه مفهومه يختلف من شخص لأخر ، لذا فإنها لا تخشي الانتقادات حول صورها ، لأنها صور عادية .