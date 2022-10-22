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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي | شاهد

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

حرصت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة هيفاء وهبي بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش التايجر الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

انتعلت ابنة هيفاء وهبي حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة غير المبالغ فيها.

 

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
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