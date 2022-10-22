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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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19 جلسة على مدار 3 أيام.. تفاصيل انطلاق المؤتمر الاقتصادى وأهم محاوره

المؤتمر الاقتصادى
المؤتمر الاقتصادى

قالت الدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس المحور الفنى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن المؤتمر الاقتصادى يهدف لتعزيز نهج الشراكة مع القطاع الخاص و فى غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى والننائج المتوقع خروجها من المؤتمر ينتظرها الجميع.


وأضافت" عبد المنعم " خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC  ، إن المؤتمر  ينطلق غدا الأحد ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 19 جلسة ضمن مسارات الاقتصاد الكلى ، السياسات المالية النقدية ، دعم وتمكين القطاع الخاص ويهدف لتبنى عدد من الحلول العملية لمواجهة التحديات العالمية للاقتصاد ويأتى فى سياق حرص الحكومة فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى سواء المتعلقة بالاستثمارات مع تبنى الحكومة استهداف زيادة الاستثمارات إلى 65% خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل مواجهة الاقتصاد العالمى عدد من التحديات والأزمات دفعت لخفض معدلات النمو الاقتصادى العالمى إلى 2.7% .


وأشارت إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى العام المالى السابق  بنسبة 6.6% والذى نجح فى تخطى الحكومة المصرية الازمات والتحديات العالمية منها كورونا ، الأزمة الروسية الأوكرانية ، لافتة إلى أن المؤتمر من المقرر ان يناقش آليات زيادة نمو معدلات الاقتصاد المصرى لمواجهة الازمات  العالمية الاقتصادية .

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