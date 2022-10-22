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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

للسيدات فقط ممنوع الاقتراب و التصوير .. مسرحية جديدة على مسرح تياتيرو آفاق

صدى البلد

تستعد  فرقة " بيراميدز للفنون المسرحية " لإقامة  مسرحية على مسرح تياتيرو آفاق بـ  رمسيس، تحت عنوان "للسيدات فقط  ممنوع الاقتراب و التصوير" وذلك يوم 4 نوفمبر. 
 

وسيتناول العرض، بعض المشكلات العصرية التي يجب علاجها في نفوسنا  كالانتماء و الصداقة و الحب و الوفاء، حيث  أن فكرة ستجسد  بعض الاحداث التي سوف تميل الي الواقعية  والتي أصبحت مشاكل عصرية.

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وستقوم أحداث العرض على بعض الحالات التي تحاول خلق  العنصرية بين الرجل و المرأة المقصودة و غير المقصودة، مناشدين تكرار هذه النوعية من العروض التربويه التي تساهم في بناء شخصية أولادنا بشكل تربوي صحيح.

 

ويأتي العرض
من إخراج : يوسف نجم .. مخرج منفذ : مصطفي علاء .. مخرج مساعد وديكور : عمر عبد النبي، اسماء حمدي ..  مكياج وملابس : نوال الطالوني ..  حركات تعبيرية : علاء شيكو .. موسيقى وألحان : مصطفي احمد ضاضا .. تمثيل فريق بيراميدز للفنون المسرحيه

 

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