للسيدات فقط ممنوع الاقتراب و التصوير .. مسرحية جديدة على مسرح تياتيرو آفاق

تستعد فرقة " بيراميدز للفنون المسرحية " لإقامة مسرحية على مسرح تياتيرو آفاق بـ رمسيس، تحت عنوان "للسيدات فقط ممنوع الاقتراب و التصوير" وذلك يوم 4 نوفمبر.



وسيتناول العرض، بعض المشكلات العصرية التي يجب علاجها في نفوسنا كالانتماء و الصداقة و الحب و الوفاء، حيث أن فكرة ستجسد بعض الاحداث التي سوف تميل الي الواقعية والتي أصبحت مشاكل عصرية.

وستقوم أحداث العرض على بعض الحالات التي تحاول خلق العنصرية بين الرجل و المرأة المقصودة و غير المقصودة، مناشدين تكرار هذه النوعية من العروض التربويه التي تساهم في بناء شخصية أولادنا بشكل تربوي صحيح.

ويأتي العرض

من إخراج : يوسف نجم .. مخرج منفذ : مصطفي علاء .. مخرج مساعد وديكور : عمر عبد النبي، اسماء حمدي .. مكياج وملابس : نوال الطالوني .. حركات تعبيرية : علاء شيكو .. موسيقى وألحان : مصطفي احمد ضاضا .. تمثيل فريق بيراميدز للفنون المسرحيه