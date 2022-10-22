سب وتهديدات.. علاقة الموديل "حبيبة" بأزمة حسام حبيب مع شيرين

تصاعدت حدة الأزمة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب، حتى تسبب الأمر في انقلاب كبير من جمهور المطربة على حسام حبيب، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة تعاطف كبيرة مع الفنانة شريين، إلا أن الأزمة تطورت بينهما وراحت ضحيتها موديل الإعلانات حبيبة حسام، وباتت تتعرض لتهديدات بالقتل.

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وتعرضت موديل الإعلانات حبيبة حسام، لحالة من الانتقادات الواسعة وهجوم شديد إلى جانب الشتائم والتهديدات بالقتل من قبل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حسام حبيب، فما علاقة حبيبة حسام بالأمر؟..

فوجئت موديل الإعلانات حبيبة حسام، بتعرضها لحالة واسعة من الهجوم والانتقادات الواسعة بسبب أزمة المطرب حسام حبيب مع زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، حيث ظن البعض أنها حبيبة الفنان حسام حبيب، وأن حبيبة ليس اسمها، ووصل الأمر إلى تعرضها لعدد من رسائل تهديد بالقتل، والشتائم.

واتُهمت موديل الإعلانات حبيبة حسام بأنها هي السبب في تدمير حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، فأرسل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رسائل لها تهديد بالقتل، وألفاظ خادشة للحياة وشتائم وتعبيرات مستفزة، ما استعدى توضيح الأمر للجميع.