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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمل بالخارج.. ضبط شخص أنشأ صفحة فيـسبـوك للنصب على المواطنين

ارشيفية
ارشيفية

 تمكن رجال الأمن من ضبط شخص انشأ صفحة علي "فيـس بـوك" للنصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التـواصل الإجتماعى " فيـس بـوك " يقوم من خلالها بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (صاحب شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة - له معلومات جنائية) .

وتبين قيامه بتجميع جوازات السفر من راغبى السفر للخارج  ، وكذا مبلغ مالى مقابل الحصول على التأشيرة وإيهامهم بالسفر للعمل بالخارج وتم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالشركة وبصحبته عامل بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة.

وعُثر بداخل مقر الشركة على عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص من محافظات مختلفة من راغبى السفر للعمل بالخارج – سكانر - ماكينة تصوير - طابعة - جهاز "راوتر" - 2بطاقة رقم قومى خاصة بالمتهم الأول– 4 بطاقات بنكية بحوزة المتهم الأول- عدد ٧ هواتف محمولة تستخدم فى عملية إيهام المواطنين - ٢ أكلاشيه - مبلغ مالى - سيارة ) .

وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة وإتخاذه مقر الشركة لممارسة نشاطه الإجرامى وحيازة الأجهزة المضبوطة لإستخدامها فى إيهام المواطنين بسابقة إلحاقه لآخرين للعمل بالخارج بخلاف الحقيقة وإقتصار دور المتهم الثانى على العمل كسكرتير فقط ، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك فرصة عمل وزارة الداخلية الداخلية مديرية امن القاهرة نصب

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