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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

من الأفضل؟ وادى دجلة تنظم تحديا في البادل بين لاعبي الإسكواش والتنس

رباعى الاسكواش والبادل
رباعى الاسكواش والبادل

نظمت أندية وادى دجلة، مباراة بادل بين أربعة من أفضل لاعبي التنس والإسكواش في مصر، وهم رنيم الوليلي وكريم درويش، أبطال الإسكواش السابقين، في مواجهة عمر هدايت ومريم إبراهيم، من أفضل لاعبي التنس.

واستهدفت أندية وادى دجلة، من تنظيم أول مباراة بادل بين أفضل لاعبي الإسكواش والتنس في مصر، تقديم مباراة ممتعة لجمهور رياضة البادل، والتي انتشرت بصورة لافتة في مصر خلال الفترة الماضية، وحسم النقاش الدائر بين الرياضيين حول من يلعب هذه الرياضة أفضل، لاعبو التنس أم الإسكواش.

وتتيح أندية وادى دجلة، لعشاق رياضة البادل، متابعة مباراة التحدي بين أبطال الإسكواش والتنس، والتي تقام بملعب البادل بنادي وادى دجلة فرع النخيل، كما تقدم ملخصًا للمباراة على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتجمع رياضة البادل بين ثلاث ألعاب وهي الإسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، وتتكون اللعبة من لاعبين أو أربعة، ويتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادي، وقد انتشرت اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.

وتضم أندية وادى دجلة، بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تسهم في استضافة كبرى البطولات المحلية والدولية، إذ تضم فروع النادي التسعة 390 ملعبًا وصالة رياضية مختلفة تستوعب 22 لعبة، أو أكاديميات متخصصة وصلت إلى 17 أكاديمية تدرب أكثر من 36 ألف لاعب ولاعبة.

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