محافظ الشرقية يستقبل وزير قطاع الأعمال العام لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة وبحث سُبل تعزيز التعاون ومجالات العمل المشترك بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال العام، للنهوض بمنظومة حلج الأقطان وتطوير محلج قطن الزقازيق، وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام.

ورحب محافظ الشرقية بزيارة الوزير لاستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة لتطوير عدد من الصناعات المعتمدة على المحاصيل الزراعية والاستفادة منها في دعم الصناعة المصرية المحلية بما ينعكس على تحسين مستوى الاقتصاد.

وأهدى محافظ الشرقية لوزير قطاع الأعمال شعار المحافظة تقديراً لزيارته للمحافظة ودوره الداعم لتطوير منظومة العمل.

ومن المقرر أن يقوم محافظ الشرقية ووزير قطاع الأعمال بتفقد عدد من المشروعات بنطاق مدينة الزقازيق.

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