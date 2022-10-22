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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثلوج تغطي قمة جبل بلد عربي

ثلوج تغطي قمة جبل
ثلوج تغطي قمة جبل هلكورد

غطت الثلوج فجر اليوم قمة هلكورد في قضاء جومال شمال شرق أربيل. 
 
ويعد جبل هلكورد ثاني أعلى قمم الجبال في العراق بعد جبل شيخا دار إذ يبلغ ارتفاعه 3607 فوق مستوى سطح البحر ويقع ضمن سلسلة جبال حصاروست قرب الحدود مع إيران.

ويقع في منطقة سكران هلكورد التابعة لقضاء جومان الواقع على الحدود العراقية الإيرانية. 

الثلوج تغطي قمة الجبل

وكانت التنبؤات الجوية توقعت ، السبت، استمرار تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل، فيما نشرت الأنواء الجوية تقريراً عن كمية الامطار المتساقطة على البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وذكر بيان للهيئة،  أن "المنطقة الوسطى يكون الطقس صحو الى غائم جزئي، درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (6-8) كم".
 
وطقس المنطقة الشمالية يكوم غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (6-8) كم، والرياح جنوبية شرقية".
 
وأضاف "في المنطقة الجنوبية: الطقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن يوم أمس خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، مدى الرؤية (6-8) کم"
 
وذكر إلى أن "يوم غد الاحد يكون في المنطقة الوسطى الطقس صحو الى غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (6-8) كم".
 
أما طقس المنطقة الشمالية فهو غائم جزئي وفي أقسامها الشرقية يكون غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، مدى الرؤية (6-8) کم".
 
في حين أن المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، مدى الرؤية (6-8) كم".

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