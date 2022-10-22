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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سوري ولا عراقي.. قصة زواج محمد من ابنة حاكم كندي يهاجم اللاجئين| صور

محمد كمونة وكايلا
محمد كمونة وكايلا ابنة حاكم أونتاريو الكندية

تحت عنوان “لاجئ سوري يخطف قلب ابنة حاكم كندي” تصدرت العديد من الصور مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الأيام الماضية، والتي تحمل صور زواج ابنة الحاكم الكندي من شاب عربي.

تداول العديد من رواد “السوشيال ميديا” صور “كايلا فورد” ابنة حاكم ولاية أونتاريو الكندية، تحمل تعليق أنها تزوجت من شاب يدعى محمد لاجئ سوري الجنسية.

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شاب عربي يتزوج ابنة حاكم كندي

وتم تداولها مرة أخرى أنه مغترب عراقي، وكتب أحدهم: “كلمة لأخوكم محمد.. شاب عراقي هاجر إلى كندا تعرف على ابنة حاكم ولاية اونتاريو الكندية وتزوجها”.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تزوجت كايلا فورد، ابنة رئيس حكومة ولاية أونتاريو الكندية “دوج فورد” من شاب عراقي كندي يدعى “محمد هادي كمونة”.

وتزوجا على الشريعة الإسلامية، وظهرت العديد من الصور خلال عقد القران، وعن الشاب العراقي يعمل ضابط شرطة في كندا. 

كانت قد شاركت كايلا رسالة مع متابعيها عبر الإنستجرام، وكتبت: "حبيبي محمد، أحب الحياة التي خلقناها معاً. أعلم أننا سنواصل بناء أحلامنا كزوج وزوجة. أحبك اليوم وغداً  وإلى الأبد".

وهنأها والدها عبر حسابه، وكتب: "مبروك لابنتي كايلا وزوجها محمد على حفل زفافهما. كارلا وعائلتنا كلها فخورة بكما. بارك الله في مستقبلكما معاً".

ووفقا لوكالة “فرانس برس” ذكر زواج ابنة حاكم كندا الجميع بتصريحات والدها عن المهاجرين، إذ قال في تصريحات سابقة: "إذا كنتم تعتقدون أنكم ستأتون لتحصيل الإعانات من دون أن تعملوا.. ففتشوا عن مكان آخر".

لكن قال محمد كمونة الذي غادر مع أسرته عام 2006 بسبب الغزو الأمريكي للعراق، وكان يعمل والده طبيبا، أن رأي حماه ليس غريبا لأنه يريد أشخاصا يعملون وتستفيد منهم البلد.

حفل زفاف الشريعة الإسلامية المهاجرين ضابط شرطة الشريعة

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سوري ولا عراقي.. قصة زواج محمد من ابنة حاكم كندي يهاجم اللاجئين| صور

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