أخبار التعليم|73 عالما بجامعة القاهرة الأفضل ضمن قائمة ستانفورد.. تعرف على مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إنجاز دولي جديد.. 73 عالما بجامعة القاهرة الأفضل ضمن قائمة ستانفورد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إدراج 73 عالمًا من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، متصدرة الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد من العلماء المصريين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات بنسبة بلغت 10.7% طبقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة، وذلك ضمن قائمة ضمت علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًا.

بمعايير دولية ومحلية.. حقيقة كوبري سميرة موسي بالتجمع الخامس

تداول بعض المشككين في مؤسسات الدولة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لكوبري الدكتورة سميرة موسى بالتجمع الخامس تبدو أن الكوبري مرتفع ارتفاعا بالغا لا يمكن الصعود عليه.

غدا .. معهد إعداد القادة ينظم فوج للطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية

تنظم وزارة التعليم العالي ممثلة فى معهد إعداد القادة فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية، ويقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 23: 29 أكتوبر 2022.



عميد تجارة القاهرة : المؤتمر العلمي للكلية يناقش ما ينقص الهوية المصرية ليكون لها ناتج محلى

انطلق منذ قليل ، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها .

رئيس موازنة النواب : القطاع الخاص يشارك فى عملية التنمية والناتج المحلى

انطلق منذ قليل ، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها .

وزير المالية: 55% من اقتصاد وشركات مصر غير رسمي وليس لديه رخصة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى ليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية وإذا لابد من الانتقال إليهم والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصري.

مدرسة تلزم الأهالي بدفع مرتبات «الدادات والمدرسين».. والتعليم ترسل لجنة لاتخاذ اللازم

حالة من الغضب يعيشها أولياء أمور طلاب مدرسة "الشهيد محمد أبو شقرة المستقبل 15"، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة.

المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء يتناول محورًا رئيسيًا عن التغيرات المناخية

ينعقد المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقوم تحالف الجمعية الكيميائية المصرية برئاسة الدكتور اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق والجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي بإطلاق المؤتمر في الفترة من ٢٥وحتى ٢٨ أكتوبر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وضيافة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

جامعة حلوان: دار الضيافة يهدف إلى تقديم الخدمات المختلفة للأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية

شارك طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان قسم الإدارة الفندقية في تنظيم وتنسيق استضافة السادة العمداء بدار الضيافة بالجامعة، ويأتي ذلك على هامش عقد اجتماع مجلس عمداء كليات جامعة حلوان والذي عقد برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من السادة عمداء الكليات، والأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والدكتور سامح جمال من كلية السياحة والفنادق والمشرف العام على دار الضيافة، الدكتور أحمد حسنين المدرس بكلية السياحة والفنادق.

هروبا من الثانوية العامة.. تعرف على مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تولي القيادة السياسية، اهتماما بالغا بالتعليم الفني حيث لجأ عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر عددا كبيرا من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي.