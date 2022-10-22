عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|73 عالما بجامعة القاهرة الأفضل ضمن قائمة ستانفورد.. تعرف على مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إنجاز دولي جديد.. 73 عالما بجامعة القاهرة الأفضل ضمن قائمة ستانفورد
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إدراج 73 عالمًا من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، متصدرة الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد من العلماء المصريين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات بنسبة بلغت 10.7% طبقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة، وذلك ضمن قائمة ضمت علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًا.

 

بمعايير دولية ومحلية.. حقيقة كوبري سميرة موسي بالتجمع الخامس
تداول بعض المشككين في مؤسسات الدولة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لكوبري الدكتورة سميرة موسى بالتجمع الخامس  تبدو أن الكوبري مرتفع ارتفاعا بالغا  لا يمكن الصعود عليه.

 

غدا .. معهد إعداد القادة ينظم فوج للطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية
تنظم وزارة التعليم العالي ممثلة فى معهد إعداد القادة فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية، ويقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 23: 29 أكتوبر 2022.
 

عميد تجارة القاهرة : المؤتمر العلمي للكلية يناقش ما ينقص الهوية المصرية ليكون لها ناتج محلى
انطلق منذ قليل ، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول  حيث تتبنى معظم دول العالم  استراتيجيات لبناء علامتها .

 

رئيس موازنة النواب : القطاع الخاص يشارك فى عملية التنمية والناتج المحلى
انطلق منذ قليل ، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول  حيث تتبنى معظم دول العالم  استراتيجيات لبناء علامتها .

وزير المالية: 55% من اقتصاد وشركات مصر غير رسمي وليس لديه رخصة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى ليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية وإذا لابد من الانتقال إليهم والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصري.

 

مدرسة تلزم الأهالي بدفع مرتبات «الدادات والمدرسين».. والتعليم ترسل لجنة لاتخاذ اللازم
حالة من الغضب يعيشها أولياء أمور طلاب مدرسة "الشهيد محمد أبو شقرة المستقبل 15"، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة.

المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء يتناول محورًا رئيسيًا عن التغيرات المناخية
ينعقد المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقوم تحالف الجمعية الكيميائية المصرية برئاسة الدكتور اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق والجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي بإطلاق المؤتمر في الفترة من ٢٥وحتى ٢٨ أكتوبر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وضيافة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

جامعة حلوان: دار الضيافة يهدف إلى تقديم الخدمات المختلفة للأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية
شارك طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان قسم الإدارة الفندقية في تنظيم وتنسيق استضافة السادة العمداء بدار الضيافة بالجامعة، ويأتي ذلك على هامش عقد اجتماع مجلس عمداء كليات جامعة حلوان والذي عقد برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من السادة عمداء الكليات، والأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والدكتور سامح جمال من كلية السياحة والفنادق والمشرف العام على دار الضيافة، الدكتور أحمد حسنين المدرس بكلية السياحة والفنادق.

هروبا من الثانوية العامة.. تعرف على مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تولي القيادة السياسية، اهتماما بالغا بالتعليم الفني حيث لجأ عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر عددا كبيرا من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي.

الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة اخبار التعليم صدى البلد رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة علماء الجامعة قائمة ستانفورد الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

حجازي: هدفنا تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة

موعد وشروط الترشح لـ " انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات "

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية

بتريوس: فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في أوكرانيا

سب وتهديدات.. علاقة الموديل "حبيبة" بأزمة حسام حبيب مع شيرين

القباج: انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12 إلى 0.4%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن رشاقة ليلى أحمد زاهر.. شاهد

ميريهان حسين على الموتوسيكل في أحدث إطلالاتها| شاهد

حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تواجده بشقة شيرين في الواحدة ليلا

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

فيديو

في اليوم العالمي للتأتأة.. ما هي أعراضه وطرق علاجه؟.. تغطية خاصة

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورعد لمدة 48 ساعة| تغطية خاصة

نزلت حافية متهددة بمطوة.. حسام حبيب يكشف سر طلاقه لـ شيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ