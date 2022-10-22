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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا .. معهد إعداد القادة ينظم فوج للطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

تنظم وزارة التعليم العالي ممثلة فى معهد إعداد القادة فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية، ويقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 23: 29 أكتوبر 2022.

ومن جانبه يؤكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على دور الشباب المميز  فى تطوير الدولة، واهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب فهم المشروع القومى المهم، لذا وجب إدماجهم فى العمل العام، والمشاركة الفعالة فى الفعاليات والمؤتمرات، وهذا يساهم  فى تعظيم الاستفادة من الشباب ودمجهم فى رسم خارطة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة 2030، فهم أمل ومستقبل مصر.

هذا ويتضمن برنامج هذا الفوج الجلسة الافتتاحية، ومحاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وأخرى عن فن الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات، وأيضا محاضرة عن مهارات القيادة، بجانب عقد ورشة عمل عن مهارات التعامل الإعلامي، وتستكمل فعاليات الفوج باستقبال الطلاب الوفود المشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، بالإضافة إلي عمل جولات حرة، وزيارة خارجية، واستكمال فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية، وممارسة العديد من أنشطة متنوعة.

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جدير بالذكر أن النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية يشارك به عدد من السادة الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة، ويتضمن فعاليات الأسبوع عقد عدة ورش عمل في مجالات مختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر، وورش عمل خاصة بـ اللقاءات الدولية، وورشة عمل خاصة "بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية"، وورشة عمل حول "الاستكشاف العلمي الفرانكوفوني باللقاءات الدولية" وورشة عمل خاصة بإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية في مجال الذكاء الاصطناعي، وورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، فضلًا عن عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعي من الدول المُشاركة (نادي الشباب الفرانكوفوني) والذي يعُد الأول من نوعه، كما سيتم استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية.
 

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