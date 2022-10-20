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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نعمل على تحقيق التنمية المهنية والذاتية لرفع التصنيف الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير الجامعة، بكافة قطعاتها لرفع التصنيف الدولي لها و لتطوير المنظومة التعليمية و  مواكبة تطورات التحول الرقمي  و  لجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل.


وكشفت جامعة حلوان، أنه من ضمن  خطة  التطوير تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس و العاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكافة المراحل و تطوير المنظومة البحثية. 
 

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدم شهريا برامج تدريبية  للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

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و تشمل الخطة التدريبية لاعضاء هيئة التدريس لشهر نوفمبر الآتي:

برنامج تدريبي  عن  كيفية تنظيم المؤتمرات العلمية  يبدء يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢٢

برنامج تدريبي عن  الاحصاء التحليلي spss  يبدء يوم  ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

برنامج تدريبي عن اساسيات الحياة الصحية لاعضاء هيئة التدريس يبدء يوم ١٤ نومبر ٢٠٢٢

برنامج تدريبي عن  الارشاد الاكاديمي. يبدء يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢

برنامج تدريبي عن سبل التيسير المختلفة للمعاقين. يبدء يوم ٢٠ نوفمبر

برنامج تدريبي  عن معاير الجودة بالعملية التدريسية يبدء يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

برنامج تدريبي عن  التفكير الابداعي يبدء يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢    


ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.
 

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