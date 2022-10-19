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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان .. غدا الفرصة الأخيرة للتسجيل بالإرشاد الأكاديمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن بدء الارشاد الاكاديمي لطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

أوضحت الادارة انه على الطلاب المسجلين بمراحل الدراسات العليا للعام الدراسي 2022 الغير مسجلين بالارشاد الاكاديمي سرعة التسجيل غدا الخميس 20 اكتوبر 2022 ، و تابعت الادارة انه من المقرر ان يكون غدا هو الفرصة الاخيرة لسداد المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا و الارشاد الاكاديمي . 

ويعتبر الإرشاد الأكاديمي أحد أهم الموجهات التي يحتاجها الطالب خلال مرحلة التعليم الجامعي، فهو يهدف إلى تقديم  الدعم والإرشاد للطلبة للاستفادة من قدراتهم الذاتية، والعمل على تطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على التميز والإبداع الأكاديمي، كما أن عملية الإرشاد تساعدهم في اجتياز مرحلة الدراسة والتخرج في المدة النظامية المحددة بعد أن اكتسب الطلاب خبرات علمية ومهارات عملية تؤهلهم لأن يكونوا مخرجات جيدة لسوق العمل.

كما أن عملية الإرشاد الأكاديمي توجّه الطلبة للحصول على أفضل النتائج وتساعدهم للتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام الفرص المتاحة لهم.

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جدير بالذكر ان جامعة حلوان أعلنت إنتاج أكثر من 20 منتجًا من شنط ومحافظ خلال ورشة العمل التدريبية.. في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.

وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة تم عقد ورشة عمل تدريبية بمدينة الأمل «الهجانة سابقاً» وهى منطقة أكثر احتياجًا لمثل تلك الأنشطة التنموية الهادفة.

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