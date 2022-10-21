رئيس جامعة حلوان: نضع برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين الأداء

أعلنت جامعة حلوان، عن خطة لتطوير الجامعة بكافة قطعاتها لرفع التصنيف الدولي لها و لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي و لجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل.



وكشفت جامعة حلوان، أنه من ضمن خطة التطوير تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس و العاملين بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكافة المراحل و تطوير المنظومة البحثية .



وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد حول هذه الخطة ان الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لاعضاء هيئة التدريس حرصا واهتمام منها علي تطوير المنظومة التعليمية و منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

و تابع رئيس جامعة حلوان أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه،



وكشفت جامعة حلوان بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

