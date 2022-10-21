عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نضع برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين الأداء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن خطة لتطوير الجامعة بكافة قطعاتها لرفع التصنيف الدولي لها و لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي  و  لجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل.


وكشفت جامعة حلوان، أنه من ضمن  خطة  التطوير تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس و العاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكافة المراحل و تطوير المنظومة البحثية .


وقد صرح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان لصدي البلد حول هذه الخطة ان الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لاعضاء هيئة التدريس حرصا واهتمام منها علي تطوير المنظومة التعليمية و  منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

و تابع رئيس جامعة حلوان أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه،  
 

txt

جامعة حلوان: خطة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. نعمل على تحسين الأداء و تحقيق التنمية المهنية والذاتية

txt

لتنمية مهارات العاملين.. جامعة حلوان تكشف الخطة التدريبية لشهر نوفمبر

txt

اقتصاد منزلي حلوان ينظم ورشة عمل عن إدارة وإعادة تدوير بقايا الجلود

txt

فنون تطبيقية حلوان تحتفل بانتصارات أكتوبر بحضور الفنان أحمد العوضي

txt

تربية رياضية بنين بحلوان تنظم المؤتمر الدولي السابع عشر الأحد المقبل

txt

أخبار التعليم.. 3 برامج متاحة بكلية الآداب جامعة القاهرة بالدبلومات المهنية.. وشهب الجباريات تمطر سماء مصر الجمعة

txt

اليوم.. الفرصة الأخيرة لاستلام ملفات المرشحين لخدمة اجتماعية حلوان

txt

أخبار التعليم.. تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين المستوفين لتدريبات الأكاديمية المهنية بالقاهرة ... جامعة طنطا تتقدم 10 مراكز في تصنيف “QS Arab region”

txt

استحداث برامج جديدة ودعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان | تبني أنظمة وابتكارات طلاب كلية الذكاء الاصطناعي

txt

لطلاب الدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان .. غدا الفرصة الأخيرة للتسجيل بالإرشاد الأكاديمي

وكشفت جامعة حلوان بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس  بجامعة حلوان عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.
 

جامعة حلوان التحول الرقمي رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

رفضت ارتداء ملابس خليعة بفيلم شهير.. عزة بهاء تكشف السبب

ترشيحاتنا

توافد الأفواج السياحية على مدينة أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

مقره الإسكندرية.. مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية

يتكرر السهو في الصلاة وأنسى السجود له في نهايتها.. فما الحكم؟

الأحد المقبل.. الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة الجدد

سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

بـ 55 مليون جنيه.. قصة Project one الأغلى في تاريخ مرسيدس| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

نهاية أسطورة رونالدو .. هل سيغيب صاروخ ماديرا عن البرتغال في كأس العالم ؟

وفاة لاعب إسباني شهير في ظروف غامضة.. تفاصيل

فستان لافت ورسالة غزل.. سالي عبد السلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ