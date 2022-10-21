أخبار التعليم| بروتوكول تعاون لدراسة ورصد التجمعات السمكية بالبحر المتوسط.. قبل امتحانات أكتوبر.. ننشر مواصفات أسئلة اللغة العربية للأول والثاني الثانوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم خلال الساعات الماضية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي العام لاختبارات شهر اكتوبر.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. بروتوكول تعاون لدراسة ورصد التجمعات السمكية بالبحر المتوسط

‎وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد" بروتوكول تعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتنفيذ برنامج المسح للقاع الساحلى بالبحر المتوسط بواسطة مركب اليرموك التابعة للمعهد باستخدام اجهزة المسح الصوتى لرصد التجمعات السمكية واستخدام شباك الجر القاعى فى صيد الاسماك لدراسة المخزون السمكي.



‎بدء فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا

‎انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لقسم الأمراض الباطنة بكلية طب قنا، بمدينة الأقصر في الفترة من 20-21 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.



‎لتنمية مهارات العاملين.. جامعة حلوان تكشف الخطة التدريبية لشهر نوفمبر

‎تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



‎ندوة حول تغيرات المناخ بمركز بحوث جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاثنين المقبل

‎ينظم مركز بحوث واستطلاعات الرأي العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الاثنين المقبل، ندوة عن تغيرات المناخ وانعكاساتها على مستقبل البشرية بقاعة المؤتمرات بالجامعة.



‎القومي للبحوث : ضرورة مواجهة التغيرات المناخية حفاظا على المحاصيل غير التقليدية

‎أصبحت التغيرات المناخية الشغل الشاغل لجميع الجهات في مصر في الآونة الأخيرة وذلك قبل انطلاق مؤتمر المناخ 2022 والذي يعقد للمرة الأولى في مصر، حيث يحتل المركز القومي للبحوث مكانة هامة بين الجهات التي تصدر دراسات وتوصيات خاصة بالتغيرات المناخية استعدادا للمؤتمر وذلك في جميع المجالات والمحاور العلمية.



‎حقوق القاهرة تنظم احتفالية عيد الخريجين … الاثنين

‎ أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن تنظيم احتفالية عيد الخريجين عن أعوام 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 .