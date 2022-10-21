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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم | الجامعة الأمريكية تقيم معرضاً فنياً بمشاركة وزارة الثقافة… فرصة للحصول على منح تشيفننج الإنجليزية.. عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فرصة للحصول على منح تشيفننج الإنجليزية.. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لمنح تشيفننج (chevening) للعام الأكاديمى 2023/2024، والتي هي ممولة من مكتب التنمية والكومنولث والشئون الخارجية، وذلك راغبي الحصول على درجة الماجستير والتي تستمر لمدة عام واحد بإحدى الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، كما تُمنح للقادة المتميزين أو قادة المستقبل فى شتى المجالات العلمية.


حقوق القاهرة : طلاب الفرقة الاولى عليهم إلي شؤون الطلاب


‎أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، انه على جميع طلاب الفرقة الأولي الذين لم يقدموا أوراق التنسيق الخاصة بهم حتى الآن التوجه إلي شؤون الطلاب وتقديم الأوراق للأهمية.


ننشر رابط التسجيل بالدورات التدريبية للعاملين بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

لتخليد ذكرى جاذبية سري.. الجامعة الأمريكية تقيم معرضاً فنياً بمشاركة وزارة الثقافة

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع وزارة الثقافة، الأحد المقبل، معرضا فنيا لتخليد ذكرى الفنانة المصرية العالمية جاذبية سري التي كانت عضواً في هيئة التدريس بالجامعة.


نتهاء المؤتمر الدولى الرابع لطب أسنان عين شمس.. اليوم

تواصل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس فاعليات المؤتمر الدولى الرابع للكلية والتي من المقرر ان ينتهي اليوم الجمعة الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
 

 

 

 

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