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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين: استمرار قرار منع تصدير الأرز الأبيض

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع

أكد الدكتور  علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏البلاد لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات ( ‏الدقهلية– الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – ‏الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية ) للوقوف على ما تم ‏توريده من الأرز الشعير حتى الآن.‏

وأكد االدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأشار ‏إلى تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل إلي مليون ونصف المليون طن أرز شعير، ويأتي ‏ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.

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ووجه الوزير ‏مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمد استقبال طلبات ‏المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين القادم، مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏

وشدد  الدكتورعلي المصيلحي– وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد ‏على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة ‏وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب او المخازن لتسهيل الأمر ‏عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات ‏اللازمة لهم.‏

وطالب الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مديري المديريات بسرعة انهاء إجراءات ‏المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال ‏إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا.

 

وصرح حمد كمال – معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، الى ان السيد الأستاذ الدكتور / على المصيلحي– ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديري المديريات ‏بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق ‏محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة ‏التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على ان يكون ‏تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.‏

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن تلك التوجيهات تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق ‏تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير، ‏واضاف المتحدث الرسمي معاون الوزير الى ان الوزير قد وجه ‏هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم ‏مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم اولوية في ضرب الأرز ‏الشعير.‏

 

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