الإثنين القادم.. الشرقية للدخان ترسم خطط المستقبل في جمعيتها العمومية

الاتجاه للإبقاء على هانى أمان

التغيير يطول ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة

إقرار النظام الجديد للعلاج المميز للعاملين

كل الشواهد تؤكد أن يوم الاثنين القادم سيكون يوما غير عادي داخل الشركة الشرقية للدخان " إيسترن كومبانى " حيث سيكون النادى الرياضى بالعمرانية مقرا لعقد جمعيتها العمومية لمناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2021/ 2022 الحالى بحضور رئيس القابضة ومجلس إدارة الشركة واتحاد العاملين المساهمين وحاملى الأسهم ومن المعروف أن هيكل ملكية الشركه تتوزع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحصتها 50.50% ،واتحاد العاملين المساهمين وحصته 5.9064% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة.

إنجازات الواقع وسناريوهات للمستقبل

نستطيع القول انه فى ظل أحداث عالمة وإقليمية جيوسياسية متغيره ومتقلبة تتسم بالتوتر الشديد وأهمها على الإطلاق الموجة العاتية من التضخم الذى طال كل الإقتصاديات العالمية دون استثناء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إستطاعت الشرقية للدخان بفضل تبنى إدارتها لسيارات رشيدة تتسم بالمرونة أن تتجاوز تداعيات هذه الأزمات الاقتصادية وتحقق ارقاما لا بأس بها سواء على مستوى الأرباح والمبيعات مع الأخذ فى الاعتبار أن كل الشركات العالمية الكبرى المنتجة للتبغ سواء فى الصين أو الولايات المتحدة الامريكية او اليابان او إنجلترا قد تأثرت.



سلبيا وبشدة من جراء موجات التضخم وارتفاع اسعار خامات ومستلزمات الإنتاج وكل الشركات بلا إستثناء إنخفضت نتائج أعمالها العام المالى الحالى 2021/ 2022 بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها المخيفة على كل دول العالم لا سيما دول الإتحاد الاوروبى والمنطقة العربية التى تعد حليفا وشريكا تجاريا إستيراتيجيا لدول منطقة الأورو خاصة.



تجاوزت الشرقية للدخان هذه الازمة العالمية واستطاعت أن تحقق صافى أرباح فى الفترة من يوليو إلى يونيو الماضيين من العام المالى الحالى يصل إلى 4.03 مليار جنيه.



بإنخفاض طفيف عن العام المالى سابقه والذى حققت فيه الشركة ارباحا بلغت نحو 4.28 مليار جنيه ، وارتفعت إيرادات الشركه إلى نحو 17.13 مليار جنيه ،وبالنظر إلى هذه الأرقام بطريقة إقتصادية نجدها أرقاما جيدة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى يعيشها العالم فى الوقت الراهن ،وتعكس هذه الأرقام نجاحا لإدارة الشركة وعلى رأسهم تامر جاد لله رئيس مجلس الإدارة، وهانى امان العضو المنتدب ومن قبلهم إدارة القابضة الكيماوية والذين تركزت خططهم على إحداث زيادات فى المبيعات والارباح، واستغلال لكل الموارد المتاحه للشركه الشرقيه ، ، وتبنى سياسات بيعية متطورة تعمل على خلق حالة من الطلب على منتجات الشركة وتؤكد المكانة المرموقة للشركة على المستويين العربي والافريقي.

سيناريوهات افضل للمستقبل

كل المؤشرات تؤكد.ان أن اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين سيشهد مناقشات ساخنه هدفها إرساء وتفعيل لسياسات من أجل مستقبل افضل للشركة الشرقية والتى تعد اهم عملاق لصناعة التبغ فى المنطقة العربية والافريقية ويكفى أن نذكر أن تاريخ إنشائها يعود إلى عام 1920 ..من السيناريوهات المتوقع حدوثها والمبنية على طريقة منهج إستقرائى لنتائج الأعمال الجيده بجانب حالة الإستقرار التى تشهدها الشركه على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تحديدا .. الإبقاء على هانى امان العضو المنتدب والذى إستطاع أن يقود الشركه فى ظل ظروف بالغة الصعوبه ويكفى أن نشير إلى نجاحه فى مشروع تخارج العاملين الإختيارى وهو المشروع الذى تم تنفيذه بكل دقه وحصل أكثر من 2500 موظف على كافة حقوقهم الماليه دون تمييز مع الإشاره إلى أن كل العاملين الذين تخارجوا كان بمحضر إرادتهم دون إجبار احد على التخارج..



الا ان التغيير قد يطول ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة مجلس الإدارة البالغ 9 أعضاء ،وقد يدخل فى عضوية مجلس الإدارة الجديد عدد قليل جدا من حملة الأسهم. ..



ومن ناحية اخري فمن المتوقع إقرار مشروع العلاج الجديد للعاملين والذى يوفر الرعاية الطبية على أعلى مستوى للعاملين ويقوم المشروع الجديد على علاج العامل فى أرقى المستشفيات بدون حد أقصى للعلاج وتتولى شركة ميدينت التى تعمل بنظام ال TPA تنفيذ هذا المشروع بمعاونة القطاع الطبى بالشركة الشرقية.