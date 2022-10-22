أوريجي يقود تشكيل ميلان أمام مونزا في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفان بيولي، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه أمام مونزا، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد ديفوك أوريجي من البداية لأول مرة.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: تاتا روسانو.

خط الدفاع: سيرجينو ديست - سيمون كايير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - بوبيجا - براهيم دياز - آنتي ريبيتش - جونيور ميسياس.

خط الهجوم: ديفوك أوريج.

بينما جاء تشكيل مونزا كالتالي:.

دي جريجوريو، أنتوف، بابلو ماري، كالديرولا، كيوريا، باربيريس، سينسي، كارلوس أوجوستو، بيسينا، كابراري، موتا.

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، فيما يأتي مونزا في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.