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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 4 جنيهات في أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار 4 جنيهات علي أساس أسبوعي بكل الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1112 جنيها للبيع  و 1114 جنيها للشراء مقابل 1116 جنيها للشراء و 1120 جنيها للبيع بفارق 4 جنيهات.

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022


وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 1271 جنيها للبيع و 1273 جنيها للشراء بعد أن كان 1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء بتراجع 4 جنيهات.


وسجل سعر عيار 18 نحو 953 جنيها للبيع و 955 جنيها للبيع مقارنة بـ  957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء بتراجع قدره 4 جنيهات.


ووصل سعر عيار 14 الأقل سعرا نحو 741 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء مقابل 744 جنيها للبيع و 747 جنيها للشراء بفرق 3 جنيهات. 


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.27 جنيها للبيع و 1.273 جنيها للشراء 


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8896 جنيها للبيع و 8912 جنيها للشراء 


وسجل سعر أونصة الذهب نحو 39.524 ألف جنيه للبيع و 39.6 ألف جنيه للشراء

الاهتمام بالذهب

ويمثل  الذهب اهتماما كبيرا لدي المتابعين خصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا وأن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

 سعر المصنعية

يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

 

تذبذب السعر 

وعلي مدار الأيام القلائل السابقة هوي الذهب في  البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، حيث تتحكم قوي العرض والطلب التحكم في سعر الذهب  وبالرغم من عدم قيام محلات الصاغة باستيراد خامات الذهب في الوقت الحالي خصوصا وأن المحلات تقوم بالبيع للمستهلكين من المخزون لديها.

 

وفي الأسابيع السابقة شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا  وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث  تراجع لمستويات غير مسبوقة.

ويري المحللون أن سعر الذهب في الوقت الحالي تعد طبيعية  مع تراجع العرض و قلة الطلب داخل السوق.

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