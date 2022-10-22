تعليم قنا تتسلم 1402 جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي بدشنا

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المديرية تسلمت 1402 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى على مستوى إدارة دشنا التعليمية، اليوم السبت، تحت إشراف وفاء رشاد، مدير عام ادارة دشنا التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسبوع الجارى؛ وذلك بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة لاستلامه.

و أشار السيد، إلى تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية و مسئولى وحدة IT بالمدارس، لضمان التشغيل الصحيح للأجهزة.

وأشار وكيل وزارة التربية و التعليم بـ قنا ، إلى أنه سوف يجرى التسليم لجميع طلاب الصف الأول الثانوى وفق الإجراءات المحددة، بعد سداد التأمين الخاص به، وتدريب الطلاب على كيفية الاستخدام الآمن للتابلت، وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة.

وأضافت وفاء رشاد، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، أنه تم تسليم أجهزة التابلت اليوم لمفوضى المدارس الثانوية على مستوى إدارة دشنا التعليمية، على أن يتم تسلميها للطلاب بعد استيفاء الشروط اللازمة.