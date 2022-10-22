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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة جديدة من كواليس فيلم "المطاريد" .. شاهد

المطاريد
المطاريد

نشر الكاتب صلاح الجهيني، صورة من كواليس فيلم "المطاريد" جمعته بكل من الفنان أحمد حاتم، والفنان إياد نصار، أثناء تصوير العمل وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

بينما نشر الفنان أحمد حاتم، بوستر جديدا لفيلم “المطاريد”، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “قبل ما تدخل اي علاقة خليك مستعد للريد فلاج، بتتشاف إزاي الريد فلاج دي؟”.

وجمع البوستر كلا من الفنان أحمد حاتم، وتارا عماد في غلاف واحد، ذلك بخلاف طرح عدة بوسترات أخرى للفيلم.

طرح بوستر جديد لفيلم المطاريد .. شاهد

مؤلف المطاريد: الجمهور متحمس للفيلم بعد طرح البوسترات

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “المطاريد” بوستر دعائيا جديدا للعمل، تمهيداً لطرحه في السينمات.

يظهر الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم “المطاريد ” كضيف شرف، حيث تداول نشر صورة له بشكل الشخصية ، والتى لاقت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث جاءت شكل الشخصية التى يظهر بها الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم المطاريد مختلفة عن الشكل الذى ظهر فى كل أعماله السابقة ، حيث ارتدي باروكة ليظهر “ أصلع ” بينما ارتدي بدلة ليبدو بـ “ كرش ”.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف  صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

 

المطاريد صلاح الجهيني اياد نصار الفنان إياد نصار الإنستجرام

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