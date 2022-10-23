تنسيق الدبلومات الفنية.. مواعيد غلق موقع التنسيق أمام الطلاب المرفوضين من الكليات التكنولوجية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، أعلن موقع التنسيق الالكتروني فتح باب التنسيق مرة أخري امام الطلاب المرفوضين من الكليات التكنولوجية، للتسجيل في تقليل الاغتراب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين من طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022 .

مواعيد غلق موقع التنسيق لـ تقليل الاغتراب للمرفوضين من الكليات التكنولوجية

وأوضح موقع التنسيق الإلكتروني ان تقليل الاغتراب مفتوح للمرفوضين من الكليات التكنولوجية - سيتم غلق تقليل الاغتراب يوم الأحد الموافق 23/10/2022 الساعة السابعة مساءاً.

تقليل الاغتراب للمرفوضين من الكليات التكنولوجية

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نقدم لجميع طلاب الدبلومات الفنية الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية :

- أصل شهادة المؤهل + 5 صور منها

- أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها

- عدد 2 صورة لبطاقة الترشيح

- نموذج 2 جند + 6 جند أو 7 جند (للذكور فقط)

- عدد 8 صور شخصية مقاس 6×4

- عدد 2 صور بطاقة شخصية لولى الأمر

- عدد 5 صور بطاقة شخصية للطالب

- تقديم قيمة المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، أتاحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لمساعدة الطلاب فيما يخص عمليات التنسيق لذلك يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2022 معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال الرابط التالي.. اضغط هنــــــــــــــا .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.



يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.



يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.



استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.



لا توجد أي تحويلات ورقية.



التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.



استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز اختبار القدرات".



تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات .



يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.