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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى إصداراتها.. BMW تعلن تفاصيل جديدة عن XM Label Red | صور

BMW XM
BMW XM

كشفت العلامة التجارية البافارية BMW عن أول نظرة رسمية للإصدار الجديد من أحدث سياراتها الرياضية 2023 XM Label Red، ومن المقرر طرحها للبيع في نهاية عام 2023، وستكون أقوى سيارة رياضية قدمتها BMWعلى الإطلاق. 

ويستمد إصدار BMW XM Label Red الجديد اسمه من تصميم الهيكل الخارجي المزود بلمسات حمراء أنيقة، تتوافق مع لون الهيكل الأسود المميز للسيارة

وكان التصميم الخارجي للسيارة BMW XM Label Red تسرب بعد فترة وجيزة من ظهور إصدار XM موديل 2023 الأساسي لأول مرة في سبتمبر، وتبدو السيارة التي شوهدت في هذه الصورة التي شاركتها BMW M على انستجرام مطابقة لتلك الموجودة في الصورة المسربة، مع خلفية مختلفة، ولكن حتى لوحة الأرقام هي نفسها في الصورة المسربة.

 BMW XM Label Red

بينما يقدم هذا المنشور أول مظهر رسمي للإصدار الرياضي الأقوى في سيارات BMW الرياضية متعددة الاستخدامات، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه فيما يتعلق بالتغييرات التي تتجاوز إصدار XM القياسي، مع الوضع في الاعتبار أنه بالفعل أداء قوي كأول سيارة Mقائمة بذاتها منذ سيارة BMW M1 الأيقونية. 

 

 BMW XM Label Red

وستعتمد السيارة BMW XM Label Red على محرك بقوة 738 حصانًا (550 كيلوواط) و738 رطل قدم (1000 نيوتن متر) من عزم الدوران، وهو ما يزيد قليلاً عما ذكرته BMW في الأصل في إعلانها الأول عن XM، وتأتي هذه القوة بفضل محرك V8مزدوج الشاحن بسعة 4.4 لتر مع محرك كهربائي واحد. 

 

 BMW XM Label Red

ومقارنة مع إصدار BMW XM الأساسي، فأنه يأتي بنفس المحرك ولكن مع قوة أقل تصل الى 644 حصانًا (480 كيلو واط) و590 رطل قدم (800 نيوتن متر) من العزم الأقصى للدوران.

 

وستتمتع BMW XM Label Red بمظهر خارجي مميز مع لمسات باللون الأحمر حول النوافذ والشبكة وعلى العجلات، وتُظهر الصورة التشويقية شارة XM حمراء على الشبكة، كما ذكر الإعلان الأول أيضًا تصميماً داخليًا خاصًا، وبالنظر إلى أن Label Redتحصل على دفعة كبيرة من الطاقة، فمن المؤكد أن التحديثات الميكانيكية الأخرى لأنظمة التعليق والفرامل ممكنة.

BMW XM

ومع مرور عام على طرح XM Label Red للبيع، هناك متسع من الوقت لمزيد من الإعلانات التشويقية والتغييرات في مجموعة نقل الحركة من المحتمل ان تقوم بها BMW على السيارة.

XM Label Red BMW BMW XM Label Red Label Red رياضية

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