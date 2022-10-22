عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد إطلاق حملة تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ ضد الالتهاب الكبدي "A"

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انطلاق حملة تطعيم كافة العاملين في تقديم وإعداد الأغذية في فنادق مدينة شرم الشيخ، بالتطعيمات المضادة للالتهاب الكبدي "A".

جاء ذلك على هامش جولة ميدانية قام بها وزير الصحة، في مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، لتفقد الحجر الصحي، وعدد من المنشآت الطبية، وأماكن إقامة واستقبال الوفود، في إطار المراجعة الميدانية لاستعدادات منظومة  التأمين الصحي، لمؤتمر المناخ «COP27».

وجه الوزير الشكر لممثلي شركة جلاكسو سميثكلاين لحرصهم على دعم جهود المنظومة الصحية في التصدي للأمراض والأوبئة، مشيراً إلى تخصيص نقاط تطعيم ثابتة، بكافة فنادق مدينة شرم الشيخ، تضم فرق طبية لتطعيم العاملين، حيث من المقرر تطعيم ما يزيد عن 20 ألف من العاملين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد حرص الوزارة على تطعيم العاملين بالفنادق دورياً، حرصاً على سلامتهم وصحتهم العامة، ولضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمترددين على الفنادق.

ولفت «عبدالغفار» إلى تطعيم العاملين بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للعديد من الأمراض، خاصةً المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً استمرار حملات التطعيم الدورية، ضمن خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ.

‏‎ومن جانبه، أشار الدكتور محمد الضبابي، المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر، إلى حرص الشركة على دعم جهود وزارة الصحة، استكمالاً لمساهمة الشركة في الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة مختلف القضايا الصحية، بما في ذلك منع انتشار الأمراض والأوبئة، من خلال اللقاحات الفعالة والآمنة، نظرا لأن الشركة تعد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتطوير اللقاحات.

وأضاف الدكتور محمد العطار، رئيس قطاع اقتصاديات الصحة بشركة جلاكسو سميثكلاين، أنه استكمالاً للنجاح الملحوظ الذي حققته مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي"، فإن هناك حاجة ماسة لتضافر جميع الجهود لزيادة وعي المواطنين بأهمية التحصين والوقاية من أمراض الكبد الفيروسية، لما له من مردود اقتصادي ضخم على الدولة المصرية في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يترتب عليه تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورؤية «مصر 2030».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 0-0 بالدوري الإنجليزي

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

قرار من القضاء الإداري بشأن إجراءات كورونا بالمصالح الحكومية

بسبب أزمة شيرين .. طلب مهم من سليم سحاب على الهواء |شاهد

الذهب يرتفع 2 جنيه قبل نهاية تعاملات اليوم

مطابق للمواصفات.. أول تعليق من الشركة المنفذة لـ محور سميرة موسى

خطوات استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم ومميزاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

بعد وصفها البنات بـ«السهوكة والتسبيل» .. شاهد إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند

الملك تشارلز يبيع لوحات رسمها منذ 21 سنة| موهبة لن تصدقها

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا .. اكتشفها

فيديو

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المؤتمر الاقتصادي.. المشاركون ومواضيع الجلسات وتوصية الرئيس

ماتش السوبر.. الزمالك يعاني الغيابات وعودة كهرباء للأهلي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ