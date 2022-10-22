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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يقتنص نقطة التعادل أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كاسيميرو
كاسيميرو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد كان المسيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة لكن دون تهديد حقيقي على مرمى تشيلسي.

وقام جراهام بوتر مدرب تشيلسي بإجراء أولى التغييرات بإخراج مارك كوكوريلا وإشراك كوفاسيتش بدلًا منه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 89 ليسجلها الإيطالي جورجينو بنجاح.

وتمكن البرازيلي كاسيميرو من تسجيل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 21 في المركز الرابع، ورصيد مانشستر يونايتد للنقطة 20 في المركز الخامس.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: مارك كوكوريلا - جورجينيو - روبين لوفتس تشيك - بين تشيلويل

خط الهجوم: ماسون ماونت - رحيم ستيرلينج - إيمريك بيير أوباميانج

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز 

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - ماركوس راشفورد.

وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة مانشستر يونايتد لمباراة اليوم بعد رفضه المشاركة كبديل في مباراة الفريق الماضية أمام توتنهام هوتسبير، ومغادرته ملعب المباراة.

 

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