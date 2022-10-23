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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

أحمد العوضى يكشف عن استلام عامل النظافة وظيفة جديدة .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الفنان احمد العوضى ، عن استلام  محمد «عامل النظافة»  وظيفة جديدة سائق نقل في مطعم أسماك ، ونشر العوضى صورة له معه عبر حسابه بموقع فيسبوك من داخل مطعم الأسماك. 

وكتب احمد العوضى " محمد هيستلم شغله بعد بكره سائق نقل ( شغلته الأساسية) في مطعم أسماك 
الف شكر  لأخواتي مروان ومحمد علي حسن الاستقبال ". 

وأثار مقطع فيديو طرد عامل النظافة من مطعم كشري في الدقي، موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالب مستخدموه بغلق المطعم، ومنهم من طالب بمقاطعته.

كان من الضروري بعد انتشار موجة الغضب العارمة بين المواطنين المصريين على تصرف أحد عمال مطعم كشري التحرير تجاه عامل النظافة الذي تم طرده من المطعم بعد أن طلب الطعام، أن يكون هناك رد من المطعم، واتخاذ إجراءات فورية حيال هذا الأمر.

أول رد من مطعم الكشري على واقعة عامل النظافة

اتخذت إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير، إجراءات فورية لحل سوء التفاهم الذي حدث بين عامل النظافة، وأحد عمال مطعم كشري التحرير، حيث أوضحت إدارة المطعم أن الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وتم التحقيق فيما حدث.

بين التحقيق الذي أجرته إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تُظهر حصوله على الطعام، إلا أن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسئول، وأبلغته بعدم الحضور إلى العمل.

مصر أحمد العوضى الفنان احمد العوضي

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