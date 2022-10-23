التعليم تنفي ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر في امتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس لشهر نوفمبر لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" كالعام الماضي.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم مقررات اكتوبر و نوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" .

وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيتم عقد امتحانات شهر اكتوبر لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" في المنهج المقرر الذي تم شرحه في شهر اكتوبر فقط دون ضم مقرر شهر نوفمبر فيه.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد حددت في القرار الوزاري أدوات التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيتم عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

وحسب القرار الوزاري، فإن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

واكد القرار الوزاري: أن الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر.

أما الاختبار النهائي، فسوف يعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي علي مجموع الدرجات الثلاث.

وبشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022 ، فقد قرر الدكتور رضا حجازيوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.