بأقنعة وأيديهم مقيدة.. شاهد| نجل رئيس الشيشان يهدي والده أسرى حرب أوكرانيين

أظهر مقطع فيديو تم تداوله علي وسائل التواصل أن رئيس الشيشان رمضان قديروف يُسلم أسرى حرب أوكرانيين من قبل ابنه المراهق.

وتمت مشاركة اللقطات على “تويتر” من قبل أليكس كوكشاروف، المحلل العسكري المقيم في لندن والذي يركز على روسيا وأوكرانيا.

وكتب كوكشاروف علي “تويتر”: “في هذا الفيديو، يظهر ابن رئيس الشيشان رمضان قديروف يهدي لوالده ثلاثة أسرى أوكرانيين تم أسرهم في أوكرانيا. إذا لم يكن هذا مسرحًا بل وضعًا واقعيًا، هذه عبودية حديثة”.

ويظهر في الفيديو جنود روس يسيرون نحو قديروف، مع الأسري.

والأسري، الذين تم تعريفهم على أنهم أوكرانيون، ينحنون بأقنعة تغطي وجوههم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وفي وقت سابق، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أبنائه الثلاثة المراهقين يقاتلون في الحرب في أوكرانيا.

وقال قديروف عبر “تلجرام”، إن “أبنائه أحمد، 16 عامًا، وإيلي، 15 عامًا، وآدم، 14 عامًا، زاروا خط المواجهة، حيث تجري حاليًا معارك ضارية مع القوميين الأوكرانيين”.

وأضاف أن أبنائه شقوا طريقهم بالقرب من مواقع العدو ووفروا غطاء ناريًا للمقاتلين المتقدمين.