التمثيل العمالي بالرياض: تسوية مشكلة 14 عاملاً مصرياً وعودتهم على نفقة صاحب العمل|تفاصيل

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة 14 عاملا مصرياً تم استقدامهم للعمل لدى شركة صروح الطريق لنقل الطرود بمهنة مندوب توصيل، ولم يتم تقنين أوضاعهم.

وتم التفاوض على استصدار تأشيرة خروج نهائي للعمال الـ 14 وتحميل صاحب العمل تذاكر الطيران، وإسقاط كافة المخالفات المرورية عن المواطنين، وعدم تحميلهم أي التزامات مالية عن فسخ التعاقد.

ويحكي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض تفاصيل المشكلة، حيث يقول: إنه في أثناء زيارة مكتب عمل الرياض تبين إضراب وتجمهر عدد من العاملين المصريين لشركة صروح الطريق لنقل الطرود، أمام مكتب مدير المكتب، وعليه قمنا أنا والزميل الدكتور الملحق العمالي كريم أبو السعود بالتواصل مع العاملين المصريين لاحتواء الموقف وتبين أنهم قد تم استقدامهم للعمل لدى الشركة بمهنة مندوب توصيل، ولم يتم تقنين أوضاعهم من خلال استخراج الإقامات النظامية ورخصة السير .

ويستكمل رئيس مكتب التمثيل العمالي سرد المشكلة ، مشيرا إلي أنه تم توجيه العمال إلى العودة إلى المسكن ، وعدم التجمهر ، وتم استلام الشكوى الخاصة بهم وتسليمها إلي مدير إدارة التسوية الودية لمكتب العمل ، كما تم التنسيق مع مكتب العمل ومع إدارة الشركة لاحتواء أزمة العاملين والتواصل مع إدارة الشركة إلى اتفاق عادل لضمان حقوق العاملين .

ويوضح “رجائي” أنه تبين أن عدد العاملين 14 عاملا مصريا وتم استقدامهم من مصر للعمل فى تطبيق (مرسول) لتوصيل الطلبات براتب ١٦٠٠ ريال بواقع 18 طلباً في اليوم الواحد، وقد قامت الشركة بالحصول على سند اذنى من العمال على بياض لإجبارهم على العمل، ولم تقم الشركة باستصدار رخص قيادة للعاملين مما يعرضهم للمخالفات المرورية .

كما تقوم الشركة بالخصم من رواتبهم الشهرية ، وزيادة عدد ساعات العمل اليومية دون احتساب ذلك ضمن ساعات العمل الاضافية مخالفة بذلك نظام العمل السعودى.

ويستطرد "رجائي" قائلا: تم التواصل مع مأمور قسم شرطة النسيم لعمل محضر ضد مدير المؤسسة لإجبار العمال على التوقيع على سند اذنى على بياض لإجبارهم على العمل لدى الشركة، وفور تلقى مأمور القسم الاتصال منا قام بإحضار ممثل الشركة وإجباره على تسليم سندات الإذن للعمال .

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إنه تم التفاوض مع إدارة الشركة فى حضور مسؤولي مكتب العمل على تقنين أوضاع العاملين وإصدار رخصة القيادة لهم ، وعدم الخصم من رواتبهم المتعاقد عليها، وصرف بدل ساعات العمل الإضافية، وتقنين عدد طلبات التوصيل لكل عامل بما يتناسب مع ساعات العمل الرسمية، فضلا عن صرف بدل إضافي للطلبات الزائدة عن المستهدف اليومى.

ويكشف "رجائي" عن رفض صاحب العمل التفاوض متعللا ًبأن المشادات التى حدثت بينه وبين العمال وقيامهم بالتعدى عليه بالسب والقذف أدى الى صعوبة استمرار العلاقة التعاقدية بينهم .

وعليه تم التفاوض على استصدار تأشيرة خروج نهائي للمواطنين وتحميل صاحب العمل تذاكر الطيران، وإسقاط كافة المخالفات المرورية عن العمال ، وعدم تحميلهم أي التزامات مالية عن فسخ التعاقد، وغادر العمال المملكة ، وقبل إسدال الستار علي المشكلة، تم التواصل مع شركة إلحاق العمالة المصرية "شركة الاخوة المتحدون" والمصدرة لتأشيرة العمل لتسليم المواطنين المبالغ المالية التي قاموا بدفعها للشركة من أجل الحصول على التأشيرة .

كما تم توجيه العمال الى وزارة القوى العاملة "إدارة التمثيل الخارجي" ، و"إدارة التشغيل الخارجي" لتقديم شكوى رسمية ضد شركة إلحاق العمالة المسئولة عن سفرهم الى المملكة العربية السعودية دون اعتماد عقود عمل ، وعدم التصديق على طلبية التشغيل ، وعدم الإعلان على الوظائف المتاحة مخالفة بذلك مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 135 لسنة 2003 الخاصة بالتشغيل الخارجي .

وقدم العمال الشكر للسفارة المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي، على تواصلهم وحرصهم على مصالح العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية.