المؤتمر الاقتصادى 2022.. زيادة الصادرات الزراعية يساهم بقوة فى نمو الاقتصاد

انطلق المؤتمر الاقتصادى 2022 بمشاركة مسؤولين وخبراء واقتصاديين، على مدار ثلاثة أيام يناقش الأوضاع الراهنة، ويقترح سياسات وإجراءات لزيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد.



وتشهد حجم الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة ، وذلك على الرغم من الأزمات العالمية التى أربكت حركة النقل والشحن ، فهناك بعض الدول التى تعانى من عجز من الغذاء إلا أن مصر استطاعت الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل وتصدير الفائض منها إلى الخارج مما يدر عملة صعبة وزيادة الدخل القومى .







ويصل حجم الصادرات الزراعية حتى الآن إلى 5 ملايين و19 ألف طن منذ بداية يناير بقيمة 2.8 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات الزراعية إلى 6 ملايين طن .

خمس الصادرات المصرية





وفى هذا الصدد ،أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة ، أنه على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنه استطاعت مصر السيطرة علي صادراتها وزيادتها خلال العام الجاري إذ تحتل الصادرات الزراعية خمس حجم الصادرات المصرية مما يكون له انعكاس كبير وقوى على الاقتصاد المصرى .



وكشف “القرش” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، عن أسباب ارتفاع حجم الصادرات الزراعية على الرغم من الظروف الراهنة ، حيثُ تجاوزت 5 ملايين و19 ألفا و411 طنا منذ بداية يناير وحتى الآن ، قائلًا :" احنا بنعمل توعية جيدة للفلاحين من أجل زيادة جودة المنتجات الزراعية مما تؤدى إلى انتاج منتجات جيدة يتهافت عليها دول العالم ".

أسباب زيادة حجم الصادرات الزراعية









وأشار “معاون وزير الزراعة” إلى أن الدولة المصرية جادة بشكل كبير في تطوير المنظومة الزراعية ، وزيادة الإنتاج من المحاصيل - سواء من زيادة المساحات المزروعة ، أو زيادة إنتاجية فدان الأرض أو جودة المحاصيل ، منوهًا إلى أن الوزارة تتابع منظومة المنتج الزراعي من خلال تكويد المزارع وذلك من بداية زراعته ، وحتى توصيله للمستهلك ، مما منح مصر الثقة الدولية في المنتج الزراعي المصري .



وقال محمد المنسي، مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، إن أهم الدول التي استوردت المنتجات الزراعية المصرية هذا العام هي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والصين.

2.8 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية

وأوضح"المنسي"، في تصريحات له، أن قيمة ما تم تصديره هذا العام منذ بداية يناير 2022 وحتى 5 أكتوبر الجاري، بلغت حوالي 2.8 مليار دولار، بينما كانت القيمة عن نفس الفترة العام الماضي قرابة 2.6 مليار دولار.

أهم الأسواق

من جانبه، كشف السيد عباس، المدير الفني لمكتب الحجر الزراعي، عن أهم الأسواق التي تم افتتاحها مؤخًرا، خاصًة بعد إعلان وزير الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية منذ بداية العام حتى الآن، قائلًا: "تعد اليابان من أهم الأسواق التى تم افتتاحها أمام الموالح، وكذلك سوق الموالح للبرازيل والأرجنتين، وسوق نيوزيلندا أمام البرتقال ثم الموالح".

وأوضح “عباس”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه “تم افتتاح سوق الصين أمام الرمان، والتمور، والبنجر، كما نتفاوض حاليًا لفتح أسواق بالفلبين”، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى تصدير كميات كبيرة من البطاطس لأول مرة، حيثُ صدرنا حوالى 828 ألف طن من البطاطس.

وتوقع زيادة حجم الصادرات هذا العام عن العام الماضي، حيثُ صدرنا منتجات زراعية لعام 2021 بقيمة 5.4 مليون طن، وحققنا العديد من النجاحات على الرغم من العديد من الأزمات التي واجهتنا، ولعل أبرزها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن من أهم أسباب ارتفاع حجم الصادرات الزراعية هى السمعة الطيبة للمنتجات الزراعية المصرية.

وقال محمد المنسي، مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، إن أهم الدول التي استوردت المنتجات الزراعية المصرية هذا العام هي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والصين.