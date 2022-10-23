مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية وجامعة عين شمس لتبادل الخبرات

وقع اليوم الأحد، الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مذكرة تفاهم مع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعاون إلى تسويق أهداف وآليات عملها لدى المجتمع الطلابي والأكاديمي لزيادة المعرفة والوعي ونشر خبرات الهيئة في مجال بناء القدرات الفنية والإدارية، وإدارة الأزمات والتحول الرقمي ونظم الإدارة المتكاملة.

كما يهدف هذا التعاون إلى ثقل مهارات خريجي الجامعة ذات الصلة بالعلوم النووية لتواكب سوق العمل، وذلك عن طريق قيام الخبراء المتخصصين من هيئة الرقابة بإعطاء ورش عمل لطلاب الدراسات العليا واقتراح نقاط بحثية تلبي احتياجات الهيئة من البحث والتطوير، مع إمكانية مراجعة محتويات برامج ماجستير الفيزياء والكيمياء النووية وكذلك محتويات بكالوريوس التخصصات ذات الصلة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بنظام العمل داخل الهيئة ودور الهيئة الريادي كجهة رقابية مستقلة تضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة.

وأكد الدكتور سامي شعبان، على وجود نظام صارم داخل الهيئة يتم من خلاله متابعة أطر التعاون التي يتم توقيعها مع الجهات المختلفة حتى يتم التأكد من تحقيق الاهداف المرجوة منها.

ويأتي توقيع هذا التعاون في إطار تفعيل استراتيجية تواصل سنوية وضعها فريق عمل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لتحقيق أهداف محددة يتم من خلالها التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال آليات التواصل المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وذلك بهدف التعريف الصحيح بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي حدده القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ باعتبارها جهة رقابية مستقلة تتولى القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من اخطار التعرض للاشعاعات المؤينة.

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