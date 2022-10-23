عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية وجامعة عين شمس لتبادل الخبرات

صدى البلد

وقع اليوم الأحد، الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مذكرة تفاهم مع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين. 

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعاون إلى تسويق أهداف وآليات عملها لدى المجتمع الطلابي والأكاديمي لزيادة المعرفة والوعي ونشر خبرات الهيئة في مجال بناء القدرات الفنية والإدارية، وإدارة الأزمات والتحول الرقمي ونظم الإدارة المتكاملة.

كما يهدف هذا التعاون إلى ثقل مهارات خريجي الجامعة ذات الصلة بالعلوم النووية لتواكب سوق العمل، وذلك عن طريق قيام الخبراء المتخصصين من هيئة الرقابة بإعطاء ورش عمل لطلاب الدراسات العليا واقتراح نقاط بحثية تلبي احتياجات الهيئة من البحث والتطوير، مع إمكانية مراجعة محتويات برامج ماجستير الفيزياء والكيمياء النووية وكذلك محتويات بكالوريوس التخصصات ذات الصلة.

وأشاد  نائب رئيس الجامعة، بنظام العمل داخل الهيئة ودور الهيئة الريادي كجهة رقابية مستقلة تضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة.

وأكد الدكتور سامي شعبان، على وجود نظام صارم داخل الهيئة يتم من خلاله متابعة أطر التعاون التي يتم توقيعها مع الجهات المختلفة حتى يتم التأكد من تحقيق الاهداف المرجوة منها.

ويأتي توقيع هذا التعاون في إطار تفعيل استراتيجية تواصل سنوية وضعها فريق عمل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لتحقيق أهداف محددة يتم من خلالها التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال آليات التواصل المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وذلك بهدف التعريف الصحيح بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي حدده القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ باعتبارها جهة رقابية مستقلة تتولى القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من اخطار التعرض للاشعاعات المؤينة.

IMG-20221023-WA0005
IMG-20221023-WA0005
IMG-20221023-WA0004
IMG-20221023-WA0004
IMG-20221023-WA0007
IMG-20221023-WA0007
IMG-20221023-WA0006
IMG-20221023-WA0006
IMG-20221023-WA0003
IMG-20221023-WA0003

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

نفاد الأموال.. مدارس بريطانيا تواجه كارثة

لا تتراجع .. الرئيس السيسى يفاجئ وزير الصناعة والتجارة بسؤال على الهواء

تأجيل قضية عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر للنطق بالحكم.. فيديو

تساؤلات تطرح فى المؤتمر الاقتصادى أمام الرئيس السيسي

تضم 100 ألف بلحة.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة تمور

الرئيس السيسي: الـ 40 مدينة الجديدة أضافت 10 تريليون جنيه في أصول الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

اطلع استنى بره.. تفاصيل طرد عامل نظافة من محل كشري شهير

انخفاض الحرارة على جميع الأنحاء وأمطار بتلك المناطق.. تغطية خاصة

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ