الزمالك يسافر إلى الإمارات صباح الثلاثاء استعدادا للسوبر المحلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أكتوبر الجاري بالإمارات على لقب كأس السوبر المحلي.

ويغيب عن الزمالك في لقاء السوبر كل من محمود حمدي" الونش" ونبيل عماد "دونجا" والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

أرسل نادي الزمالك تظلم رسمي لرابطة الأندية المحترفة ضد العقوبة التي وقعتها الرابطة على البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة في الجولة الأولى للدوري.

وكانت رابطة الأندية قررت تغريم فيريرا 20 ألف جنيه بسبب تصريحاته في المؤتمر عقب المباراة السابقة.

وأكد الزمالك في تظلمه أن المدير الفني لم يتحدث بشكل سيئ ضد أي عنصر من عناصر اللعبة أو نظام المسابقة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

وأرسل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا لشركة تذكرتي يطالب فيه بطرح تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم لجماهير النادي بسعر موحد قدره "20جنيه" للتذكرة.

وجاء نص الخطاب كالتالي:" السادة شركة تذكرتي .. تحية طيبة وبعد، أهدي سيادتكم خالص تحياتي وتحيات أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، يرجى التكرم بالموافقة على طباعة وطرح التذاكر الخاصة بدخول جماهير نادي الزمالك لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسعر موحد (20 جنيه ) لجماهير نادي الزمالك في الدوري العام وكأس مصر وبطولة أفريقيا 2022-2023.

وبرجاء فتح السيستم طبقا لما سبق وذلك تسهيلا وتيسيرا على جماهير نادي الزمالك في الحصول على تذاكر المباريات القادمة خلال الموسم الحالي".

فريق الزمالك