نتنياهو: بوسع "بن جفير" أن يكون وزيرًا بالحكومة القادمة

أعلن بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" المعارض في إسرائيل، اليوم /الأحد/، أن بوسع إيتمار بن جفير زعيم حزب "العظمة اليهودية"، أن يصبح وزيرًا في الحكومة الائتلافية القادمة بزعامة "الليكود".

ويخوض "بن جفير" - المعروف بمواقفه المتطرفة - انتخابات الكنيست القادمة ضمن تحالف "العظمة الصهيونية"، ومن المُقرر أن تجرى الانتخابات، وهي الخامسة من نوعها في أقل من خمس سنوات، في أول نوفمبر المقبل.

وبسؤال نتنياهو، في مؤتمر انتخابي نظمته القناة الـ 14 الاسرائيلية، عما إذا كان من الممكن أن يكون بن جفير وزيرًا في حكومته إذا عاد إلى رئاسة الوزراء، رد نتنياهو "بالطبع بوسعه أن يكون وزيرا.. أي شخص يتم انتخابه من (الصهونية الدينية) بوسعه أن يكون وزيرًا.. وأعتقد أنه سيكون وزيرا".

وتابع نتنياهو قائلا "لنكن صريحين.. كل أطراف الحكومة ستتمتع بالاحترام الكامل، ولكن الوزارات الرئيسية كالدفاع والخارجية والمالية ستكون من نصيب حزب (الليكود)".

وتصريح نتنياهو رد صريح على زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلائيل سموتريتش الذي صرح أمس بأن حزبه سيسعى لهذه الوزارات إذا انضم إلى حكومة يقودها الليكود.

وكان نتنياهو رفض صعود "بن جفير" على منصة انتخابية قبل أيام خوفا من فقده أصوات بعض الناخبين نظرا لمواقف بن جفير شديدة التطرف.

وكانت تقارير صحفية تتحدث دوما عن أن هناك اتفاقا بين (بن جفير) (وسموتريتش) ونتنياهو بأن يحصل الاثنان على وزارتين مقابل دعمه لتشكيل الحكومة القادمة، وظلت هذه مجرد تقارير وتكهنات إلى أن أكدها بن جفير مؤخرا بقوله إنه يجتمع مع نتنياهو بشكل أسبوعي ولكنه لا يريد أن يلتقط صورة "سيلفي" معه ليؤكد ذلك.