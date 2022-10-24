اليوم.. الشرقية للدخان تعقد جمعيتها العمومية بحضور رئيس القابضة الكيماوية

تعقدالشركة الشرقية للدخان " إيسترن كومباني "اليوم الاثنين جمعيتها العمومية لمناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2021/ 2022 الحالى بحضور المهندس عماد مصطفى رئيس القابضة ومجلس إدارة الشركة واتحاد العاملين المساهمين وحاملى الأسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الشرقية للدخان بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحصتها 50.50% ،واتحاد العاملين المساهمين بنسبة 5.9064% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة.

إنجازات الواقع

واستطاعت الشركة الشرقية للدخان تحت إدارتها الحالية تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية فى مقدمتها وباء كورونا و الحرب الروسية علي الأراضي الأكروانية وتحقيق أرقام قياسية على مدار الثلاث سنوات الماصية مع الأخذ فى الاعتبار أن كل الشركات العالمية الكبرى المنتجة للتبغ سواء فى الصين أو الولايات المتحدة الامريكية او اليابان او إنجلترا قد تأثرت سلبيا وبشدة من جراء موجات التضخم وارتفاع اسعار خامات ومستلزمات الإنتاج.

وتجاوزت صافى أرباح الشرقية للدخان خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي 4.03 مليار جنيه بإنخفاض طفيف عن العام المالى السابق والذى حققت فيه الشركة ارباحا بلغت نحو 4.28 مليار جنيه.

وتعد هذه الأرقام المحققة نجاحا كبيرا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى يعيشها العالم فى الوقت الراهن ، وتعكس الحرفية العالية لإدارة الشركة وعلى رأسها تامر جاد لله رئيس مجلس الإدارة، وهانى امان العضو المنتدب تحت مظلة القابضة الكيماوية.

و تركزت خطط مجلس الأدارة الحالية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني " على إحداث زيادات فى المبيعات والارباح، واستغلال لكل الموارد المتاحة لشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”وتبنى سياسات بيعية متطورة تعمل على خلق حالة من الطلب على منتجات الشركة وتؤكد المكانة المرموقة للشركة على المستويين العربي والافريقي ، فهى أكبر علامة تجارية لصناعة التبغ فى أفريقيا .

توقعات بالإبقاء على مجلس الادارة الحالية

وتتجه المؤشرات الإبقاء على مجلس الادارة الحالية لشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”والذى إستطاع أن يقودها فى ظل ظروف بالغة الصعوبة ويكفى أن نشير إلى نجاحه فى مشروع تخارج العاملين الإختيارى وهو المشروع الذى تم تنفيذه بكل دقة وحصل أكثر من 2500 موظف على كافة حقوقهم المالية دون تمييز مع الإشاره إلى أن كل العاملين الذين تخارجوا كان بمحضر إرادتهم دون إجبار احد على التخارج.

ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية لشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”إقرار مشروع العلاج الجديد للعاملين والذى يوفر الرعاية الطبية على أعلى مستوى للعاملين ويقوم المشروع الجديد على علاج العامل فى أرقى المستشفيات وتتولى شركة ميدينت التى تعمل بنظام ال TPA تنفيذ هذا المشروع بمعاونة القطاع الطبى بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني .