عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. الشرقية للدخان تعقد جمعيتها العمومية بحضور رئيس القابضة الكيماوية

هاني آمان الرئيس
هاني آمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية

تعقدالشركة الشرقية للدخان " إيسترن كومباني "اليوم الاثنين  جمعيتها  العمومية لمناقشة  نتائج  أعمال الشركة عن  العام  المالى 2021/ 2022 الحالى بحضور  المهندس عماد مصطفى رئيس القابضة ومجلس  إدارة  الشركة واتحاد العاملين المساهمين وحاملى الأسهم.

 

 ويتوزع هيكل ملكية الشركة الشرقية للدخان بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحصتها 50.50% ،واتحاد العاملين  المساهمين بنسبة 5.9064% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة.

إنجازات الواقع 

 

واستطاعت الشركة الشرقية للدخان تحت إدارتها الحالية تجاوز تداعيات  الأزمات  الاقتصادية  العالمية فى مقدمتها وباء كورونا و الحرب الروسية علي الأراضي الأكروانية وتحقيق  أرقام قياسية على مدار الثلاث سنوات الماصية   مع الأخذ  فى الاعتبار أن  كل الشركات العالمية الكبرى المنتجة للتبغ  سواء  فى الصين أو  الولايات  المتحدة الامريكية او اليابان او  إنجلترا  قد تأثرت سلبيا وبشدة من جراء موجات التضخم وارتفاع  اسعار  خامات ومستلزمات الإنتاج.

txt

الشرقية للدخان: خفض حصة المال العام في الشركة لن يؤثر على العوائد

txt

هاني أمان: 3 مليارات جنيه حجم الأصول غير المستغلة لـ الشرقية للدخان

وتجاوزت صافى  أرباح  الشرقية  للدخان  خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي  4.03 مليار جنيه بإنخفاض طفيف عن العام  المالى السابق والذى  حققت  فيه الشركة ارباحا  بلغت نحو  4.28 مليار  جنيه.

وتعد هذه الأرقام المحققة نجاحا كبيرا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية  الصعبة التى  يعيشها   العالم   فى الوقت  الراهن ، وتعكس الحرفية العالية لإدارة  الشركة وعلى  رأسها  تامر  جاد لله رئيس مجلس الإدارة،  وهانى  امان العضو المنتدب تحت مظلة  القابضة الكيماوية.

و تركزت  خطط مجلس الأدارة الحالية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني " على  إحداث  زيادات  فى المبيعات والارباح،  واستغلال  لكل الموارد المتاحة لشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”وتبنى   سياسات بيعية متطورة تعمل  على  خلق  حالة  من الطلب  على منتجات  الشركة وتؤكد المكانة المرموقة للشركة على المستويين العربي والافريقي ، فهى أكبر علامة تجارية لصناعة التبغ فى أفريقيا .

 

توقعات بالإبقاء على مجلس الادارة الحالية 

 

وتتجه المؤشرات الإبقاء على مجلس الادارة الحالية  لشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”والذى إستطاع أن يقودها فى ظل ظروف بالغة  الصعوبة ويكفى أن نشير  إلى نجاحه فى مشروع تخارج  العاملين الإختيارى وهو المشروع  الذى تم تنفيذه بكل دقة وحصل أكثر من 2500 موظف  على كافة حقوقهم  المالية دون تمييز مع الإشاره  إلى أن كل العاملين  الذين  تخارجوا  كان  بمحضر إرادتهم دون  إجبار  احد على التخارج.

 ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية  لشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”إقرار مشروع  العلاج الجديد للعاملين والذى يوفر الرعاية الطبية على أعلى مستوى للعاملين ويقوم المشروع الجديد على علاج العامل فى أرقى المستشفيات وتتولى  شركة ميدينت التى تعمل بنظام  ال TPA تنفيذ هذا المشروع  بمعاونة القطاع الطبى بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني . 

الشرقية للدخان القابضة الكيماوية التبغ الأزمات الاقتصادية ايسترن كومباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

بتعليق ساخر.. كهربا ينشر صورة من غرفة النوم

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

ترشيحاتنا

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

حكم دولي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام أسوان.. فيديو

لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن

اليوم.. الشرقية للدخان تعقد جمعيتها العمومية بحضور رئيس القابضة الكيماوية

عيد عبد الملك: خبرات كولر وفيريرا تُصعب السوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

ابتعد عن هذه العادة فورًا.. حركة تحدث عند فك اللحوم المجمدة تؤدي للتسمم

قبل شهر من الإصابة.. أعراض صامتة للذبحة الصدرية قد تحول دون نجاتك

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ