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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

برج العذراء
برج العذراء

تشير توقعات برج العذراء اليوم، ستكون قلقًا جدًا بشأن العمل في منتصف الأسبوع. قد يكون هناك انقطاع في بعض أعمالك المهمة. 

 

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء



برج العذراء وحظك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022


 إذا كنت تحاول الحصول على وظيفة حكومية ، يُنصح بالعمل بجدية أكبر. من المرجح أن تظل المواقف في حياتك الشخصية متوترة. سيكون كبار السن في منزلك غير سعداء بك. يُنصح باحترامهم. بصرف النظر عن هذا ، لا تخطئ في تجاهل كلامهم ، وإلا فستكون الخسارة لك.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

. ستكون أجواء منزلك جيدة. يمكن الحصول على توجيه الوالدين. إذا كنت عازبًا ، فقد تأتيك بعض عروض الزواج. ومع ذلك ، تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات على عجل. 

توقعات برج العذراء مهنيا 

 

قد تضطر أيضًا إلى تحمل خسائر مالية خلال هذه الفترة. قد يزيد عبء العمل المفاجئ على المهنيين العاملين


توقعات برج العذراء صحيا

لن يكون هذا الأسبوع مفيدًا لك من حيث الصحة. قد تقع فريسة لبعض الأمراض الموسمية. قد تواجه الكثير من المشاكل في بداية الأسبوع. قد تتعطل خططك بسبب اعتلال الصحة. 

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة 

من وجهة نظر اقتصادية ، ستكون هذه المرة مفيدة لك. يُنصح بعدم القيام بأي عمل مهم يتعلق بالمال خلال هذه الفترة. بصرف النظر عن هذا ، يجب عليك أيضًا تجنب معاملات القروض.

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